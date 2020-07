10 mängu, mis aitavad lastel tervislikumalt süüa ja rohkem liikuda

Kuidas muuta vesi põnevamaks? Ikka maitse ja värvi lisamise kaudu. Valmista mõned puuviljajääkuubikud tükeldatud puuviljatükke veega segades ja külmutades. Hüvasti igav vesi, tere maitsev erinevus!

Laste inspireerimine tasakaalustatult söömiseks ja treenimiseks ei pea ilmtingimata olema stressirohke. Osana Nestlé globaalsest algatusest "Nestlé for Healthier Kids" loodi lastele lõbusate mängude sari, mille eesmärk on julgustada lapsi jooma rohkem vett, sööma rohkem puu- ja köögivilju, mõtestama läbi oma toitumiskoguste suurust ja olema veel aktiivsemad.



1. Kunstmatid



Igavad vanad alusmatid on minevik - käes on kunstmattide aeg. Mängu saab alla laadida ja välja printida siit. Selle saab pärast iga söögikorra lõppemist voltida kokku paberlennukiks ja võtta kui auhinda uue toidu proovimise eest.



2. Kes ma olen?



Peitke lõbusa hüdratsioonimängu "Jah või ei?" jaoks veega täidetud joogitopsi (alumise poole) põhja loomakleeps. Et teada saada, mis loom see on, võtab laps lonksu, näidates teile tassi tõstmisel kleebist. Peale igat lonksu saab laps võimaluse küsida veel ühe küsimuse seni kuni vastatakse õigesti.



3. Tõuse püsti! Istu maha!



Kasuta passiivsete tegevuste elavdamiseks erinevaid märksõnu. Kui vaatate telekat, siis kuulake, kas keegi kasutab seda märksõna. Kui keegi kasutab seda sõna, siis peab ta kiiresti üles hüppama. Kõige kiirem võidab auhinna. Seejärel istuge maha ja alustage uuesti.



4. Portsjoneid jaotavad matid



Portsjonite suurus on ülioluline, et tagada lastele tasakaalustatud toitumine. Need prinditavad kohamatid aitavad teil veenduda, et annate lastele igast toidugrupist õiges koguses süüa erinevas vanuses lastele. Need pole mitte ainult käepärased portsjonisuurused, vaid aitavad ka lastel seda olulist sõnumit mõista.



5. Paberilõikurid



Kasuta lõbusate aardejahtide sarjast erinevaid värvilisi kleepuvaid pabermärkmeid. Proovige peita paber maja ümber ja autasustada lapsi erinevate värvide märkamise eest. Või looge kaks meeskonda, kellel mõlemal on oma värv. Seejärel andke neile üks minut, et koguda võimalikult palju vastase värve.



6. Saladusseemned



Lastele meeldib taimede kasvatamine – eriti kui nad saavad ise pärast saadust nautida. Lisage mängu salapära element ja ärge öelge, mis taim potis kasvab. Te vajate potte, mulda ja seemneid. Teie laps vajab vaid kannatlikkust. Lugege, kuidas kaasata lapsi aiandusse, et julgustada neid tervislikult toituma.



7. Sea valmis ja head isu!



Perena koos hommikusöögi söömiseks aja leidmine võib olla väljakutse. Võite proovida aega kokku hoida selliselt, et seate eelmise päeva õhtul hommikusöögiks asjad valmis, sealhulgas sätite laua. Nii et kui hommikusöögi aeg kätte jõuab, saate lihtsalt lauda istuda.



8. Tantsi nagu täht



Tantsimine on suurepärane viis aktiivseks muutuseks, mis parandab koordinatsiooni ja annab võimaluse õppida midagi muud. Valige tantsurutiin, printige sammud välja ja laske lapsel neid harjutada. Võite vahepeal proovida ka ilma instruktsioonita, et näha, kui palju tantsusamme on lastele meelde jäi.



9. Avastajakaart



See sarnaneb mitmekesise söömise püsikliendikaardiga. Laadige alla ja printige avastamiskaart - iga kord, kui teie laps midagi kaardil olevatest asjadest proovib, kriipsutage see toiduaine läbi või kleepige selle peale kleeps. Kui teie laps on kaardi täitnud, siis laske see lapsel lunastada lõbusa aktiivse tegevuse kaudu.



10. Maitsvad kuubikud



Kuidas muuta vesi põnevamaks? Ikka maitse ja värvi lisamise kaudu. Valmista mõned puuviljajääkuubikud tükeldatud puuviljatükke veega segades ja külmutades. Hüvasti igav vesi, tere maitsev erinevus!