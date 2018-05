10 soovitust, kuidas ennetada ja leevendada õietolmuallergiat

"Õietolmuallergiale on iseloomulik vesine ninavoolus, ninakinnisus, aevastamine, kipitustunne ninas ja sügelemine," selgitas Benu Apteegi proviisor Jelena Karjagin.

Pikisilmi oodatud soe kevad on käes ja loodus puhkeb lausa silme all õitsele. Paraku ei tähenda see ilu kõigile meelepärast aega aastas, sest õietolmust tingitud allergia võib tekitada suurt ebamugavust. Allergia all aga ei peaks kindlasti kannatama. Benu Apteegi proviisor Jelena Karjagina jagab selleks soovitusi.

Apteekri Jelena Karjagina sõnul külastavad kevad-suvisel ajal apteeki sagedamini need inimesed, keda kimbutab puude või mõne muu taime õietolmust tingitud heinapalavik.

"Puude õitsemisaeg on tavaliselt just mais ja sagedasemad allergia põhjustajad on sarapuu-, lepa-, haava- ja kasetolm, aga ka muu õietolm. Õietolmuallergia puhul võivad põhjustada reaktsiooni erinevad taimed või ka toiduained, nagu näiteks pähklid, õunad, porgand, tomatid, maitsetaimed või isegi kartuli koorimine. Sellisel juhul on tegemist ristallergiaga," selgitab proviisor. "Mida soojemaks ilmad lähevad, seda enam pöördub meie poole inimesi, kellel tekib ka päikeseallergia või kellel on tekkinud allergiline reaktsioon putuka hammustustest," lisab Karjagina.

Kuidas tunda ära õietolmuallergia sümptomeid?

"Õietolmuallergiale on iseloomulik vesine ninavoolus, ninakinnisus, aevastamine, kipitustunne ninas ja sügelemine. Lisaks kaasneb sageli pisarate vool, silmade punetus ja sügelemine ning mõnel juhul võib tekkida köha või suulae sügelemine, samuti punetav ja sügelev lööve katmata kehaosadel," kirjeldab apteeker erinevaid tunnuseid ja lisab, et allergiaga võivad kaasneda ka peavalu, väsimus, seedetarakti häired ja teised sümptomid.

Millal allergia tekib?

On lugusid, kus inimesed, kel kunagi pole allergiat olnud, tabab ühtäkki allergia. "Allergia võib tekkida igas eas. Allergiline reaktsioon tekib inimesel kindlate allergeenide suhtes ja aastate jooksul nende hulk võib suureneda," tõdeb Karjagina. Väga selgelt on allergia tekkepõhjust raske välja tuua, aga olulisemaks põhjuseks peetakse muutunud toitumusharjumusi ja ka saastunud keskkonda.

Millal peaks pöörduma apteekri või arsti poole?

Allergiaid päris välja ravida pole võimalik, kuid sümptomeid saab edukalt ennetada ja leevendada. "Juhul, kui allergia tekib esimest korda, peaks kindlasti pöörduma perearstiarsti poole, kes vajadusel saadab allergoloogi juurde, et selgitada välja, millise allergeeniga on tegemist. Samuti aitab arst pakkuda välja parima strateegia korduva allergilise reaktsiooni korral ja aitab hoida sümptomid kontrolli all," nendib Karjagina. Ta rõhutab, et ägedate reaktsioonide korral ei tasuks pikalt oodata ja peaks kutsuma kiirabi. "Apteeker aitab leevendada probleemi kuni arsti visiidini või on abiks kergemate allergia juhtumite korral."

Kuidas probleemi leevendada?

Apteekide leiab allergia vastu antihistamniinikume tabletina ja ka lahusena, mis sobib lastele. Proviisori sõnul saab leevendust lokaalsetest antihistamiinsetest ninaspreidest ja silmatilkadest, mis taandavad allergilise reaktsiooni. "Merevesi on heaks abimeheks heinapalaviku ja ninakinnisuse puhul. Paikselt kasutatavaid kortikosteroide, millel on põletikuvastane toime, kasutatakse heinapalavikust või teistest õhus lenduvatest allergeenidest tingitud allergilise nohu sümptomite leevendamiseks," annab apteeker nõu.

Millised on 10 peamist soovitust, mida õietolmuallergia nähtude vältimiseks ja leevendamiseks järgida?

1. Õietolmude leviku kõrghooajal tasub hoida aknad suletuna. Võimalusel kasutage õukonditsioneeri. Juhul kui on vaja tuulutada ruumi, siis tehke seda ühe akna kaudu, kasutades õietolmufiltri või riputades ette märg lina. Heaks lahenduseks on ka õhupuhastusseade.

2. Ka autoga sõites hoidke aknad kinni.

3. Ärge niitke muru ise, kui teil on õitolmuallergia. Hoidke aknad kinni kui õues niidetakse muru.

4. Silmade kaitseks õietolmu eest kandke prille või päikeseprille.

5. Kuivade ilmade ajal on parem jalutada hommikuti ja õhtuti või mere ääres. Allergilistele inimestele sobib paremini vihmane ilm, mis "peseb" õhu puhtaks.

6. Ärge tooge tuppa urbi ja lõikelilli.

7. Pühkige tolmu iga päev märja lapiga.

8. Kui viibite õues ilma peakatteta, siis enne magamaminekut loputage juuksed õietolmust puhtaks

9. Toidu valmistamisel arvestage ristallergia võimalusega.

10. Õietolmu sisaldust õhus saab ise kontrollida siit: www.allergialiit.ee

Kuigi allergiaid päris välja ravida pole võimalik, kinnitab proviisor, et allergiavastased soovitused ja preparaadid aitavad takistada allergiliste reaktsioonide teket või rahustavad juba tekkinud allergiasümptomeid. Lõpetuseks soovitab Karjagina, et kui tõenäolise allergeeniga kokkupuutumist on ette oodata, siis võiks ravimeid kasutada juba ennetavalt, et peagi saabuvaid suvekuid täiel rinnal nautida.