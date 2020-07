100 küünla kontserdisarjale paneb punkti 2 Quick Start

Ansambel on lubanud ka mitmeid põnevaid üllatusi. "Nii et oodata on meeleolukat muusikaõhtut," märkis Pirita linnaosa anem Tõnis Liinat. Ühtlasi on 2 Quick Starti andnud teada, et nende kontsert Pirita kloostri varemetes on ansambli selle suve viimane kontsert Tallinnas.

Ansambel on lubanud ka mitmeid põnevaid üllatusi. "Nii et oodata on meeleolukat muusikaõhtut," märkis Pirita linnaosa anem Tõnis Liinat. Ühtlasi on 2 Quick Starti andnud teada, et nende kontsert Pirita kloostri varemetes on ansambli selle suve viimane kontsert Tallinnas.

Homme annab Pirita kloostri müüride vahel kontserdi ansambel 2 Quick Start.

Eesti muusikagigantide hulka kuuluv 2 Quick Starti kannab kolmapäeva õhtul ette kõik oma menulood läbi aegade, kuid paljud neist kõlavad hoopis teistsuguses võtmes kui seni kuuldud. "Pirita kloostri aura paneb artistid proovile. Esitamisele tulevad 2 Quick Starti hitid nagu näiteks "Ühega miljoneist", "Neiu mustas kleidis", "Kingitus", "Nii kuum on tunne", "Kolm soovi" ja paljud teised, kuid millises stiilis need kõlavad, kuuleb kontserdil. Kindlasti on publikul värskendav ja uudne näha Pearu Paulust lugusid teistmoodi esitamas, kui tavaliselt harjunud ollakse," sõnas Liinat.

Ansambel on lubanud ka mitmeid põnevaid üllatusi. "Nii et oodata on meeleolukat muusikaõhtut," märkis Liinat. Ühtlasi on 2 Quick Starti andnud teada, et nende kontsert Pirita kloostri varemetes on ansambli selle suve viimane kontsert Tallinnas.

2 Quick Start lõpetab 100 küünla kontserdisarja Pirita kloostri varemetes. Juulikuus esinesid Pirita kloostri varemete laval Anne Veski ja The Swingin’ Sisters ning rokilegend Terminaator.

2 Quick Starti kontsert algab kell 20.30. Pirita kloostri väravad avatakse kell 19. Piletid on müügil Piletilevis.