Paldiski ja Riisipere sõitjaid saab taas sõidutada terve reisi ulatuses rongidega. Kloogaranda sõitjatel tuleb asendusbussi kasutada vaid lühikesel Klooga-Kloogaranna lõigul.

"Sisuliselt hakkab kehtima sama sõiduplaan, mis juunikuus. Mõned väiksemad muudatused siiski on, mistõttu soovitan üle kontrollida, kas vajalik rong väljub ikka tuttaval ajal," ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. "Nagu juuniski, saab remonttööde tõttu Klooga jaamas kasutada vaid ühte teed, mistõttu ei ole võimalik Paldiskisse harjumuspärase sagedusega sõita. Hommikusel tipptunnil sõidavad rongid Tallinna suunas siiski pea tavapäraselt ning sõiduvõimalused on tagatud ka ülejäänud päeva jooksul, kuid sõiduplaan on paraku siiski hõredam."

Kloogaranda viib endiselt buss. "Kuivõrd Kloogaranda rongid sõita ei saa, tuleb sinna minnes üks peatusevahe sõita bussiga, mis väljub Klooga raudteejaama juurest," tõi esile Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. Bussi väljumiskoht on tähistatud Elroni värvides sildiga.

Täpsem info sõiduplaanimuudatuse kohta on leitav Elroni kodulehelt ja peagi ka ooteplatvormide infostendidelt, tasuta rongiinfot jagab ööpäevaringne infotelefon 616 0245.