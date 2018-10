200 LAGUMAJA: Kuidas karistada tondilosside omanikke?

"Meie asjaõigusseadus ja omandiõigus üldse on nagu India pühad lehmad, sest sundvõõrandada üldiselt ei saa," võtab ajaloolane ja linnapea nõunik Jüri Kuuskemaa kokku Tallinna tondilosside traagika. Tema arvates tuleb loobuda koer-heintel-filosoofiast: "Kui mõni hoone on teatud aja laokil seisnud, võiks selle kas või mõneeurose alghinnaga sunniviisiliselt oksjonile panna. Uuel omanikul peaks olema vaid renoveerimise või paiga korda tegemise summad ette näidata."

"Meie asjaõigusseadus ja omandiõigus üldse on nagu India pühad lehmad, sest sundvõõrandada üldiselt ei saa," võtab ajaloolane ja linnapea nõunik Jüri Kuuskemaa kokku Tallinna tondilosside traagika. Tema arvates tuleb loobuda koer-heintel-filosoofiast: "Kui mõni hoone on teatud aja laokil seisnud, võiks selle kas või mõneeurose alghinnaga sunniviisiliselt oksjonile panna. Uuel omanikul peaks olema vaid renoveerimise või paiga korda tegemise summad ette näidata."

2016. a suvel alustas munitsipaalpolitsei Tallinna roppmajade andmebaasi loomist. See töö ei saa kunagi valmis, nagu ka Tallinna linn: mõned räämas majad tehakse korda või lammutatakse, mõned leitakse üles või tulevad juurde. Keskeltläbi peavad nii mupo, päästeamet kui ka vabatahtlikest koosnev päästeliit, riigipolitseist rääkimata, üle Tallinna silma peal hoidma 220-250 laguhoonel. Skaala ühes otsas paiknevad üsna väärtusetud Paljassaare garaažid või mõned Lasnamäe mahajäetud laod, teises tõelised ajaloolised arhitektuuripärlid vanalinnas või Kadriorus, mille kordategemine omanikel mitte kuidagi ei edene.

"Koer-heintel-kompleksist tuleks loobuda," ütleb Jüri Kuuskemaa. "Üsna ilmselt peitub seal taga soov, et las põletavad maha, saame midagi uut ja toredat asemele ehitada," räägib ta ajalooväärtuslikumatest puumajadest.



Kolemajade andmebaasi koostaja ning haldur, mupo peainspektor Andreas-Hannes Tamm ütleb, et kõige vähem leidub probleemhooneid Haaberstis ja Mustamäel. Kõige enam, kolme linnaosa peale kokku 150 ringis, paikneb neid aga Nõmmel, Põhja-Tallinnas ja Kesklinna linnaosas. Neist viimase haldusalasse jäävad ka Kadriorg ja vanalinn, mis kujutavad endast kirgede tallermaad, sest mõnegi vana hoone ümber põimuvad vaidlused ja draamad annavad Santa Barbara seriaalile silmad ette. Näiteks Lasnamäe laguehitiste arv on vaatamata linnaosa suurusele tagasihoidlik: seal asub praegustel andmetel 14 lagamaja, valdavalt laod. Noobellinnaosana tuntud Pirital aga 30 ringis: majasid seinast seina.



"Üldiselt läheb linnas pilt ikka paremaks," nendib mupo peainspektor Tamm. "Kui 2016. a suvel kaardistamist alustasime, kogunes andmebaasi 312 ehitist, seega iga aastaga jääb paarkümmend vähemaks."



Ehitusõigust tundev advokaat Mikk Lõhmus arvab samamoodi nagu Jüri Kuuskemaa, et kui omanik ilmselgelt oma varast ei hooli, ei tasuks sellistel juhtudel omandiõigusest ülistusobjekti teha.



"Meie põhiseadus näeb ette omandiõiguse puutumatuse ning seadusandja ei ole seda mitte kuidagi riivama hakanud," räägib Lõhmus. "Sundmüüke ei ole seega Eestis tehtud. Üks võimalus oleks aga, et muudetaks trahvimise poliitikat. Suure tõenäosusega jääks isik trahvid võlgu, kui need oleks piisavalt suured, ja seejärel jõuaks objekt kohtutäituri kaudu ikkagi sundmüüki."

Sisuliselt võib mõni kolemaja jääda omaniku soovil igavesti lagunema. Kui uksed-aknad laudadega kinni ja ümberringi palju prahti ei vedele, ei saa talle isegi praegust kuni 3200-eurost trahvi määrata. Kui kõrvuti paiknevad ilusasti korda tehtud puitmaja ja räämas kolemaja, mis võidakse põlema panna, siis ilusa maja elanikul või omanikul pole millelegi apelleerida. Advokaat Lõhmuse sõnul pole teoreetilisel ohul, et hulkurid võivad su maja koos naabertondilossiga maha põletada, praeguses õigusruumis mingit erilist tähtsust. Mupo töötaja Tamm aga nendib, et käib akende-uste lahtikiskujate ja kinnilööjate lõputu ringmäng.



Mitmete lagunevate hoonete päästmine on aga takerdunud kohtuvaidlustesse. Mõnel juhul paistab, et kohtuskäigu eesmärgiks pole mitte oma õiguse tõestamine, vaid aja venitamine, et vana maja võimalikult ära laguneks ja saaks sellest uue hüvanguks lahti.



Vanalinn: mõnelgi majal auväärsed omanikud



"Tahan heita kivi Eesti Raudtee pihta, sest neile kuulub Skoone bastioni naabruses mitu hoonet, mis on osaliselt põlenud – ja kõik see kokku on Tallinna üks suuremaid häbiplekke," ütleb Jüri Kuuskemaa. Ent vanalinnas leidub mitmeid teisigi väärikate omanikega tondilosse.



Seoses lagunevate hoonetega on Tallinna kõige tundlikumad kohad vanalinn ja Kadriorg, sest turistid vahivad mõnd nende teele jäävat roppmaja, suud ammuli. "Linnal pole mõtet Skoone bastionit korrastada, kui selle naabruses asuvad vanalinna piirkonna kõige jõledamad objektid," räägib Kuuskemaa ühest peamisest peavalukohast.



Kolm kunagi tsaariajal ilmselt raudtee teenindamiseks ehitatud hoonet oleks vaja lammutada ning ümbrus rämpsust puhastada, ütleb Kuuskemaa. Selles piirkonnas paiknevad ka mõned samuti raudteele kuulunud, ent tänaseks korda tehtud tsaariaegsed puitmajad. Kui Pealinn küsib ühest seal paikneva ettevõtte kontorist, et kas ei kardeta, et hulkurid ka nende majale tule otsa pistavad, teatab seal töötav naisterahvas: "Seal on kõik juba ära põletatud, mis põletada annab, ja seetõttu on viimasel ajal üsna vaikne."



Eesti Raudtee sõnab oma kõneisiku Monika Lillese kaudu lohutavalt, et Suurtüki 12 hoonete ja kinnistu saatus on kohe-kohe ettevõtte nõukogus otsustamisel. Tema vastusest võib välja lugeda, et kuna Eesti Raudtee ülesanne ei ole tegeleda kinnisvara haldamisega, võib too kinnistu suure tõenäosusega müüki minna.



Järgmisena on Kuuskemaal hinge peal Uus 9: vanalinna kivimajade vahel paiknev ja seetõttu ootamatuna mõjuv kalamajalik puithoone. Tegemist olevat ainukese 17. sajandist säilinud puitmajaga vanalinnas. Omanik väidab Pealinnale, et vast õnnestub see müüa, sest taastamiseks muinsusnõuete tõttu jaksu pole. Suurem osa omaniku pensionist kulub maamaksuks: aastas 1230 eurot.



Samamoodi ripneb maa ja taeva vahel ja poetab nukralt krohvi maja aadressil Pikk 55. Olukord on seda hämmastavam, et tegemist olevat terve vanalinna ühe unikaalseima hoonega, mille praegust olukorda iseloomustab ühest aknast välja lipendav ja klaasi asendama mõeldud kiletükk. Kinnistut on esmakordselt mainitud 1365. a, praeguse üldmahu ja põhiplaanilised gabariidid sai hoone 15. sajandi teisel poolel. Suuremaid ümberehitusi on tehtud muuhulgas seoses seal enne sõda paiknenud Georg Stude šokolaadivabrikuga. "Jaapani turistid ajavad sealt möödudes silmad punni, nagu näeksid viirastust kunagisest pommitamise järgsest Nagasakist," lausub Kuuskemaa. "Rallisõitja Marko Märtin lootis, et suudab seal midagi arendada, aga müüs hoone ikkagi maha." Nüüd oodatakse imetegusid uutelt omanikelt, ent esialgu neid veel ei paista.



Kui võtta aluseks mupo andmebaas, siis leidub vanalinnas veel ridamisi räämas maju. Ehkki Kuuskemaa nimetab optimismi minetamata, et omanikud kõdundavad eri põhjustel ehk vaid paari protsenti vanalinna hoonestust. Tema kinnitusel mõistab järjest enam varaomanikke, et vana on väärtuslik. Nii lõhutakse muinsusmajadest järjest enam välja kunagi 1990ndatel tehtud küprokseinu jm euroremontide tagajärgi.



Kadriorg: tooni annavad Tool ja uusarhitektuur



"Meie peame jälgima, et iga aknaliist vastaks muinsuskaitse nõuetele, aga vaadake, mis siin kõrval toimub," viitab Roheline Aas 14 hoonet korrastav entusiastlik mees nimega Lauri tema hoovis asuvale tondilossile. Tolle varisemisohtliku, osalt puust ja osalt kivist maja üle käib juba kolmandat aastat omandivaidlus, seni peab aga Lauri oma perega hinge kinni hoidma, et naabruses näiteks tuli lahti ei läheks.



"Kõik võpatavad, kui ütled neile aadressi Roheline Aas 14," räägib Lauri ametnike reaktsioonist, sest sellele aadressile Luigetiigi naabruses, kust iga päev turismibussid mööda sõidavad, on kuhjunud üks hullemaid Kadrioru probleemipuntraid.

Seal asub kolm maja, millest kõige tänavaäärsemat korrastab Lauri. Tegemist on igati Kadriorgu sobiva n-ö vanas stiilis puithoonega, mis küll ehitatud juba uuel Eesti ajal ja mille Lauri ostis oma pere elamiseks kunagi eelmise omaniku pankrotipesast. Seal kõrval asub üks väiksem puumaja, mis on koduks kahele perele, ja seejärel tulebki kurja juur – kõdunev tondiloss, mille üle käib kohtus 2015. a saadik omandivaidlus. Kolme maja lahutavad üksteisest vaid loetud meetrid, nii et pole vaja palju fantaasiat, kui mõelda, mis juhtuks tulekahju korral.



"Turistid sõidavad mööda, pildistavad kogu aeg," ütleb Lauri. Selles kolmandas majas, kuigi pealtnäha täiesti elamiskõlbmatus, elab keegi Jaak, kes keeldub kangekaelselt välja kolimast ning väidab, et temal olevat sellele tondihoonele suurem õigus kui pretendendil, ärinaisel Jana Toolil. Tegemist on tuntud magnaadi Toomas Tooli endise abikaasaga, kes aga väidab Pealinnale, et ei tea selle hoone saatusest enam kümme aastat ehk lahutusest saadik mitte midagi. Hoonega tegelevat edasi tema endise abikaasaga seotud haldusettevõte BREM. Selle ettevõtte tegevjuht lubab küll lahkelt juttu ajada, aga jääb hiljem tabamatuks.

Ilmselt käib võitlus küllalt suure kinnistu pärast magusas kohas, mis laguhoonega kaasneks, arvab Lauri. Kuidas salapärasel tondilossi-Jaagul vaatamata vee ja kanalisatsiooni kinnikeeramisele selles hoones elada õnnestub, et partisanina Tooli advokaatidele vastupanu osutada, jääb saladuseks. Meest ennast tabada ei õnnestu. Kuna kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, ootab laguhoonet ilmselt varem või hiljem ees lammutamine.



Püüdlikult korrektsel ja igas asjas seadusetähte järgival Lauril ajab selline asjade käik muidugi põhjusega hinge täis. Samal ajal kui tema oma majale sobivat värvitooni tikutulega taga on otsinud, kerkib Kadriorgu vanade puitmajade asemele uusi, küsitava arhitektuurimaitsega ehitisi.



Samamoodi seostati Jana Tooliga kinnilöödud akendega ja grafitiga kaetud majal aadressil Narva mnt 96. Ärinaine ütleb, et ta ei tea ka sellest majast enam midagi – ent nagu öeldud, ei õnnestu hoone väidetava valdaja BREM-iga suhelda. Hoone on mitu korda põlenud ning osa katusest ja teisest korrusest varises sel suvel sisse. Tänavu veebruaris soovisid BREM-i (loe: Toomas Tooli) esindajad Tallinna linnaplaneerimise ametilt kunagi arhitekt Eugen Habermanni projekteeritud hoone laiendamist, mis oleks aga tähendanud selle sisulist mahalammutamist.



Arhitektuuriloolane Oliver Orro ütleb, et üldine pilt on läinud Kadriorus siiski märgatavalt paremaks ja mitmed varem probleemsed hooned on korda tehtud. Üsna trööstitus seisus asub endiselt Narva mnt kunagine vesiravila. Sinna juurde projekteeritud, kortereid täis klaaskuubiku abil soovis omanik renoveerimiskulusid katta, ent ei edene seal midagi.



Samuti on endiselt müügis Poska t preestrimaja – "üsna utoopilise hinnaga", nagu märgib Orro.



Kadrioru seltsi liige Kadi Kesküla aga räägib, et kuigi lagumajade arv on Kadriorus vähenenud, paistab ikkagi silma vastutustundetu suhtumine kultuuripärandisse. Nii võeti maha maja Köleri ja Koidula t nurgal – nõudmisega, et omanik peab sinna ehitama samasuguse uue. Selle asemel aga paikneb seal tasuline parkla ja omanikku ei paista häirivat, et ta ajab äri elamumaal. "Omanik mängib mängu, et kohe-kohe hakkan ehitama," ütleb Kesküla. Tema sõnul kasutatakse samasugust skeemi Kadriorus mujalgi.



Põhja-Tallinn ja teised: hulk garaažikomplekse



Üks omapärasemaid ehitusi, mis Tallinnas kaua uut omanikku ootas, on Paljassaares Laevastiku t asuv vana veetorn. Kuigi lõpuks leiti hoonele omanik, on veel vara öelda, kas tegemist on õnneliku lõpuga, või jääb paekivist veetorn ikkagi aastateks sinnapaika.

Veetorni näol oli tegemist peremehetuks kuulutatud varaga, mille linn ligi 15 aastat tagasi pidi enda haldusesse võtma. Kui peremeest ei õnnestu välja selgitada, korraldab linn hoone juurde kinnistu ja paneb müüki. Tollesse veetorni, mis leidis mullu omaniku, sobiks kohvik või ateljee, sest ülevalt avaneb hunnitu vaade merele ja sadamale.



Mupo peainspektori Andreas-Hannes Tamme sõnul ei saa Põhja-Tallinna, Kristiine, Lasnamäe või Haabersti lagamajade puhul tavaliselt rääkida mingist erilisest ainelisest või arhitektuursest väärtusest. Too veetorn ja Tondil kordategemist ootavad kunagised kasarmud on ehk ühed vähesed erandid. "Plaanid on ju olemas, aga omanik ootab õigemat aega," ütleb Tamm Tondi kasarmute kohta.



Väheväärtuslikud lagaobjektid koormavad aga rohkesti nii mupot kui ka päästeametnikke, politseist rääkimata.

Kui vanalinna või Kadrioru hinnaliste kõdumajade puhul tundub tavaliselt silmapiiril siiski mingi lahendus plinkivat, siis igasuguste ladude, garaažide, kunagiste sõjaväeobjektide jne puhul oleks tarvis mingeid sundmüügi või võõrandamise mehhanisme. Muidu jäävadki koerad heintele, sest omand on püha ja puutumatu. Lisaks kulub sellistes kohtades korra pidamiseks igasugustel ametitel hulk ressurssi, mida võiks kasutada märksa mõistlikumalt.



"Näiteks Asula t garaažidesse trügivad kodutud sisse, sinna tekib laga," ütleb vaneminspektor Tamm. "Sama lugu on Paljassaare garaažidega: jõle on neid vaadata, ligi ei pääse ja kunagi ei tea, mis seal võib juhtuda." Tavaliselt on need ehitised omandanud mingid segase taustaga osaühingud, keda ükski laenu andev pank ei tahaks näha püssilasu kauguseltki ja kel seega ilmselgelt pole ressurssi millegagi pihta hakkamiseks. Üsna ilmselt peituvad seal taga lootused, et ehk keegi maksab kunagi head raha.

Kogu surve, mida selliste kolekohtade omanikele saab avaldada, piirdub seega päästeameti või mupo ettekirjutustega heakorranõuete rikkumiste osas. Saab nõuda, et tühja ehitise ukse-, akna- ja muud avad oleksid sissetungijate ees sulgetud. Ettekirjutise täitmata jätmise eest on võimalik rakendada sunniraha kuni 3200 eurot.



Munitsipaalpolitsei annab enda nimekirja kolemajade aadressid tavaliselt korra kuus üle vabatahtlike päästeliidule, enamasti 10-15 objekti korraga. Kui vabatahtlikud päästjad on koha üle vaadanud, annavad nad andmed omakorda päästeametnikele, kes siis omakorda korrigeerivad oma andmebaasi. Probleemsete hoonetega tegelevad edasi päästeameti piirkondlikud menetlejad, kes proovivad ühendust saada omanikuga, et hoone sissepääsud suletaks ja kinnistu korrastataks. Iseasi, et omanike leidmine on nii mupol kui ka päästeametnikel sageli üsna keeruline, sest kasutatakse sadat trikki enda peitmiseks.