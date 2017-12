2017. aastal sündisid Keskhaigla Sünnitusmajas rekordilised mitmikud

Keskhaigla Sünnitusmajas oli tõeliselt ajalooline aasta - ilmale tulid kaks paari kolmikuid ning esimesed nelikud üle poolesaja aasta.

Keskhaigla Sünnitusmaja alustas tegutsemist juba 1804. aastal ning on tänaseks kasvanud Eesti suurimaks, kus näeb igal aastal ilmavalgust ligi kolmandik kogu Eesti vastsündinuist. Tänu pikaajalistele kogemustele ja traditsioonidele seob paljusid sealseid patsiente põlvkondade järjepidevus – seal on sünnitanud nii vanaema kui ka ema ning üha sagedamini leiab tee sünnitusmajja juba ka kolmas põlvkond.

Alates 2008. aastast ainsana Eestis beebisõbraliku haigla tiitlit kandev sünnitusmaja pälvis läinud suvel Euroopa Sünnitusabi ja Günekoloogia Nõukoja akrediteerimise tulemusena sertifikaadi, mis tunnustab ITK naistekliinikut Euroopa sünnitusabi ja günekoloogia akrediteeritud õppebaasina. Seal töötab kokku üle poolesaja arsti ning ligi sada ämmaemandat.

Aasta algas kohe väga töiselt ja lasterohkelt, kui jaanuaris aitasid tublid ämmaemandad ilmale 354 last. Nii palju lapsi polnud varem aasta esimesel kuul ilmale tulnud. Ka laste soolise jagunemise poolest oli kuu teatud mõttes eriline, sest poisse ja tüdrukuid sündis võrdselt – 177. Jaanuar oli rekordiline ka kaksikute sündide poolest, sest ilmale aidati lausa 15 paari kaksikuid – see on viimase viie aasta rekord. Kolm paari kaksikuid tuli ilmale 12. jaanuaril.

Kui kevadkuud kulgesid jätkuvalt töiselt, ent üsna tavapärases rütmis, siis juuni lõpp kujunes meeldejäävaks, sest üle mitme aasta nägid sünnitusmajas taas ilmavalgust kolmikud – kaks poissi ja tüdruk. Viimati olid kolmikud Keskhaigla Sünnitusmajas ilmale tulnud 2013. aastal.

Ei olnud veel kolmikute sünni üle jõudnud rõõm lahtuda, kui tuli veelgi harukordsem uudis – rohkem kui poolesaja-aastase vahe järel nägid Eestis ilmavalgust nelikud! Tegemist oli sajandi esimeste nelikutega, kes kõik olid tüdrukud. Pisikesed preilid said kaunid eestimaised nimed: Loore, Luise, Lenne ja Lagle.

Teadaolevalt oli see kogu sünnitusmaja jaoks erakordne ja esimene omalaadne kogemus, kuid selleks oldi valmis ja tuldi toime täpselt nii hästi kui võimalik. Sünnitusprotsessi oli kaasatud ühtekokku 19 haiglatöötajat. Kui üldjuhul peaks nelikrasedust jälgima ja juhtima kogenud arst, kes sellega varem kokku puutunud, siis Eestis polnud viimase 50 aasta jooksul kellelgi nelikutega kokkupuudet olnud.

Järgnevad kuud kulgesid taas tavapärases rütmis, lapsi sündis augustis 381 ning nii septembris kui ka oktoobris 352. November tõi sünnitusmajja taas pisut rohkem elevust, sest juba teist korda sel aastal aidati ilmale kolmikud – pisikesed poisid Gabriel, Michael ja Ricardo. Lisaks oli aasta eelviimane kuu veel teatud mõttes eriline – üle kahe aasta sündis taas ühes kuus tüdrukuid rohkem kui poisslapsi, vastavalt 179 tüdrukut ja 157 poissi. Viimati oli sündinud tüdrukuid rohkem kui poisse täpselt kaks aastat tagasi ehk 2015. aasta novembris.

Jätkuvalt kasvab aga ka kaksikute sündide arv. Kui veel 2014. ja 2015. aastal sündis Keskhaigla Sünnitusmajas aasta jooksul võrdselt 74 paari kaksikuid, siis mullu juba ligi kolmandiku võrra enam ehk 96 paari. 2017. aasta on olnud kaksikute poolest väga eriline – oleme praeguse seisuga ilmale toonud täpselt 100 paari kaksikuid. Aasta lõpuni on veel siiski paar päeva aega, seega see number võib veel suureneda.

Kogu aktiivse sünnitus- ja sünnitusabi tegevuse juures on hea meel aastale tagasi vaadates tõdeda, et uue sünnitus- ja vastsündinute keskuse valmimisega saadi sünnitusmajja senisest veelgi paremad võimalused nii arstide-ämmaemandate igapäevaste töötingimuste kui ka perede mugavuse ja olmetingimuste parandamiseks.

"Kasutusele on võetud "ukselt-uksele" lahendus, mis tähendab, et sünnitustoad, keisrilõike operatsioonituba, stabiliseerimisruum ning vastsündinute intensiivravi asuvad kõik vahetult üksteise kõrval samal tasapinnal. See on äärmiselt oluline, et aegkriitilistes olukordades ei kuluks ühtegi liigset hetke transpordile või lifti ootamisele," selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja dr Lee Tammemäe.

Ehitustööde käigus läbisid uuenduskuuri kõik sünnitustoad, sünnitustubade kõrvale loodud kaasaegne operatsiooniplokk koos vastsündinute elustamis- ja stabiliseerimisruumidega ning ühe suurima täiendusena valmisid vastsündinute intensiivravi perepalatid, mis võimaldavad vanematel ravi vajava vastsündinuga ööpäev läbi koos olla.