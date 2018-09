Põltsamaa jõe raudteesilla remonttööde tõttu kehtib laupäeval, 29. septembril Tallinna-Tartu, Tartu- Valga ja Tartu-Koidula/Piusa liinidel ajutine sõiduplaan. Kiltsi-Rakke lõigul kasutatakse asendusbusse.

Seoses Põltsamaa raudteesilla remonttöödega teenindatakse 29. septembril Kiltsi-Rakke lõigul reisijaid bussidega. Bussid väljuvad Kiltsist raudteejaama läheduses olevast "Kiltsi" bussipeatusest ning Rakkest raudteejaama juurest. Juhime tähelepanu, et asendusbussidega ei ole võimalik jalgrattaid transportida.

Lisaks Tallinna-Tartu liinile toovad remonttööd kaasa muudatusi ka Tartu-Valga ja Tartu-Koidula reiside sõiduplaanidesse, ühtlasi jäävad sel päeval ajutiselt käigust ära kaks reisi Tallinna ja Pääsküla vahel.

Asendusbusside peatuskohad märgistatakse Elroni värvides tahvlitega, nende asukohad koos infoga sõiduplaanimuudatuste kohta on leitavad Elroni kodulehelt ja ooteplatvormide infostendidelt, tasuta rongiinfot jagab ööpäevaringne infotelefon 616 0245.

Muudatused kehtivad vaid 29. septembril ning pärast seda sõidavad rongid taas senise sõiduplaani järgi.

