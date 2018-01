3D kujudega LEGO festival jõuab esmakordselt Eestisse

19. jaanuaril avatakse Rocca al Mare kaubanduskeskuses LEGO® festival, mis toob Eestisse erinevas suuruses LEGO 3D kujud, suured LEGO maketid, laste mängu- ja ehitamisalad ning võistlused.

Cityconi poolt esmakordselt Eestis esitletavate LEGO kujude kõrgus ulatub kahe ja poole meetrini.



Tegu on spetsiaalselt LEGOLANDI jaoks disainitud rändnäitusega, mis saabub Eestisse Slovakkiast ja liigub Tallinnast veebruari alguses edasi Soome. Festivalil esitletakse inimsuuruses ja -kaalus 3D kujusid, väljapanekuid ja makette erinevatest LEGO sarjadest, filmidest ja multikatest, samuti on avatud mängualad, kus korraldatakse nädalavahetuseti võistlusi ja viktoriine.



"Meelelahutus ja interaktiivsed tegevused mängivad kaubanduskeskuse külastamisel üha tähtsamat rolli," rääkis Rocca al Mare ja Kristiine keskust haldava Cityconi Baltimaade äridirektor Mati Pops. "LEGO festival on unikaalne, põnev ja äratundmisrõõmu pakkuv meelelahutus igas vanuses inimestele. Muuhulgas esitletakse festivalil LEGO ehitaja ja koomiku Dirk Denoyelle näitust tundud inimestest ja tegelaskujudest."



Festivali näituse ekspositsioon, mis koosneb sadadest tuhandetest LEGO ehitusklotsklotsidest ja kaalub sadu kilogramme, jõuab Eestisse 2 rekaga ning selle panevad Rocca al Mare keskuses üles 9 spetsialisti. Näitusel on esindatud 21 suurt 3D kuju, mitu maketti ning 8 belglasest koomiku ja LEGO ehitaja Dirk Denoyelle kätetööna valminud tuntud tegelaskuju.