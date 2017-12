4 nippi, mida kinkide pakkimisel meeles pidada

Jõuludeks kingipakkimine ei pea olema raketiteadus, kui tead õigeid nippe. 17-aastase kingipakkimise kogemusega Ilme Kristiine Keskusest annab soovitusi, kuidas pühadeks soetatud kingid viisakalt paberisse panna.

Kõige olulisem on lõigata välja õige suurusega pakkepaber. Kui paber on liiga suur, kipub see pakkimise käigus kortsu minema ning üle jäävat paberit on keeruline hiljem maha lõigata. Kui paberit on liiga vähe, võivad mõned kingi osad katmata jääda ning seda pole ilus vaadata.

Paberit vali pakitava eseme järgi

Pakkematerjali tuleks valida selle järgi, milline on pakitav ese. Kui tegu on pehme pakendiga, siis tuleb see pakkida ka pehmemasse paberisse, mis sobitub ümber kingi. Kõvema pakendiga kinkide puhul võib seevastu eelistada kõvemat paberit, mida on mugavam kingi ümber voltida. Kui kasutada pehmet paberit kõva ning teravate nurkadega karbi puhul, siis võib paber kergesti katki minna. Samas kui panna kõvemat paberit pehme pakendi ümber, on seda keeruline kingi ümber laotada ning voltida.

Liimipüstol või teip tuleb kasuks

Nurkade ning paberi ühenduskohtade kinnitamiseks on soovituslik kasutada liimipüstolit. Liimi saab sellisel juhul kasutada täpselt nii palju kui vaja ning see jääb ka vähem näha. Liimi tuleb lisada nii, et see jääks paberi siseküljele. Siis ei jää väljast midagi näha ning kink saab edukalt kinnitatud.

Samas on alati võimalik kasutada tavalist läbipaistvat kleeplinti ning lisaks sobib kinkepaberi kinnitamiseks hästi ka kahepoolne kleeplint, mis tuleks sarnaselt liimile asetada pakkepaberi siseküljele, et seda näha ei jääks.

Kui liimi või kleeplinti pole, võib viimase võimalusena ka kingi ümber pehmemat sorti paberi laotada nii, et paberi kõik otsad tulevad ühte kohta kokku. Seejärel tuleb paber sealt paelaga kinni siduda ning lips peale teha.

Võimalusel paki karpe

Lihtsama kujuga kingitusi on lihtsam pakkida. Kui tegu on nelinurkse karbiga, siis on selle ümber pakkepaberit laotada palju kergem. Üks võimalus on kasutada ka fooliumkotte. Nendesse saab kingi lihtsalt sisse pista ning paelaga kinni siduda. Loomulikult kasutavad paljud ka kinkekotte, millesse pakkimine on kõige lihtsam, aga ka kõige kulukam.