5 maitsvat ideed ahjuprae ülejääkide kasutamiseks

Jõulud on möödas, kingitused jagatud ja sõbrad ning lähedased koju naasnud, kuid külmik on ikka toitu täis? Pole hullu – pehmeks küpsenud jõulupraad sobib nii mõnegi hõrgutise valmistamiseks!

Rikkaliku pühadesöömingu lihajääkidest on võimalik valmistada kosutavaid suppe, itaaliapäraseid pastaroogasid või hoopis pühadest kurnatud kehale paituseks üks mõnus salat. Kuna liha on juba eelnevalt küpsenud, muudab see toiduvalmistamise veelgi hõlpsamaks.

Et maitsvad toidud raisku ei läheks, jagab Rakvere tootekategooria juht Heli Sepp kasulikke soovitusi kodusteks hõrgutisteks, mille peaosas jõululaua krooniks olnud lihapraad.

Indiapärane karri

Pärast kurnavat kokkamist ning külluslikku pidusöömaaega pakuvad India vürtsid kehale ja maitsemeeltele mõnusat vaheldust. Osta purk meelepärast karripastat ning sega järele jäänud ahjuprae, purustatud tomatite ja maitsestamata jogurtiga ning serveeri riisi ja rohelise salatiga. Kellel lihalimiit selleks aastaks täis, võib kastmesse lisada hoopis kartuleid ja teisi ahjus valminud jõulujuurikaid.

Lihakas nuudliroog

Kes soovib pisut toekamat rooga valmistada, siis lihakas nuudliroog on selleks ideaalne. Viiluta liha väiksemateks tükkideks ning valmista nendest üks kosutav pühadejärgne nuudliroog. Lisa juurde praetud aedvilju nagu näiteks paprika, suvikõrvits või baklažaan ning anna traditsioonilisele Eesti pidusöögile uus elu vahemeremaade köögi võtmes.

Tummine lihasupp

Supp on toitev ja kergesti valmiv roog, mille koostis pakub kodukokale ohtralt fantaasiaruumi. Tummine lihasupp on talveaega imehästi sobiv kõhutäide ja eelnevalt küpsenud liha muudab selle valmistamise eriti lihtsaks. Eelküpsenud liha on soovitatav lisada supile kõige viimasena.

Kergendust pakkuv lihasalat

Pärast pikki ja kõhule raskeid sööminguid on hea millegi kergema järele haarata. Üks mõnus vaheldus toekamatele roogadele on lihasalat. Sega selleks omavahel roheline salat, veiseliha tükid, õrnalt praetud šampinjonid, marineeritud punane sibul ning maitsesta natukese palsamiäädikaga.

Täidetud paprikad

Täidetud paprikad on mõnus peojärgne amps, mis on ei koorma kõhtu, kuid on samas täitev. Puhasta paprikad seest ning täida need jõululauast järgi jäänud hea ja paremaga. Täidetud paprikate valmistamisel võib kasutada oma fantaasiat ning lisada nendesse komponente vastavalt oma maitse-eelistustele. Kel inspiratsioonist puudu jääb, siis soovitame omavahel kombineerida näiteks veiseliha koos basiiliku, oregano ning lemmikköögiviljadega.