88 NIPPI: Kas äri alustamine null euroga on ikka võimalik?

"Oluline ei ole see, mis summaga alustatakse, vaid see, kuhu tahetakse jõuda," rääkis Tallinna ettevõtluspäeval ettevõtluskoolitaja ja -mentor Sirle Truuts. "Sageli jäävadki ettevõtjad kinni raha taha. Esineb väärarvamus, et kui ei ole ettevõtte alustamiseks piisavalt raha, siis ei ole ettevõtte tegemine võimalik." Loe siit 88 nippi, kuidas alustada ettevõtlusega null euroga!

Äri alustamisel sõltub palju sellest, mis on tulevase ettevõtja eelnev ettevalmistus ja planeerimisoskus, rääkis Truuts.

"Ettevõtja peab olema sisemiselt motiveeritud erinevatele võimalikele probleemidele lahendusi leidma ning peab tahtma jõuda lõppeesmärgini vajadusel "ringiga". Ettevõtluses oleneb väga, kuidas lõppeesmärgini jõutakse. Oluline ei ole see, mis summaga alustatakse, vaid see, kuhu tahetakse jõuda. Sageli jäävadki ettevõtjad kinni raha taha. Esineb väärarvamus, et kui ei ole ettevõtte alustamiseks piisavalt raha, siis ei ole ettevõtte tegemine võimalik," rääkis Truuts.

Ta selgitas, et ettevõtluses on olulised kolm komponenti: toode/teenus, raha ja klient. "Raha on oluline, kuna raha tuleneb sellest väärtusest, mida loome."

Ettevõtja pakub oma tooteid/teenuseid tasu eest. Probleemide tekkimisel tuleb hakata otsime neile lahendusi. "Sageli võidakse kinni jääda mugavustsooni ja ei suudeta takistusi ületada. Samuti mängib rolli riskide võtmise julgus, kuid inimese loomuses on pigem riskide vältimine. Peab arvestama, et ettevõtlusega alustades ei saagi olla kõik ideaalne ja kvaliteet maksimaalsel tasemel."

Eesti Töötukassa uuring 2014. aastal kajastas, millised probleemid ilmnevad ettevõtluses esimese aasta jooksul. Kõige rohkem esines raskusi klientide leidmisega, probleemid ressurssidega ja koostööpartneritega.

Mõned nipid, kuidas alustada ettevõtlusega null euroga:

1. Äriidee on väärtusetu, kui sellele ei järgne tegevust

2. Alusta palgatöö kõrvalt

3. Rahatarkuse arendamine endas (teadlik planeerimine)

4. Märka võimalusi ehk kasuta olemasolevaid ressursse

5. Tee koostööd teistega

6. Alustades tee ise kogu töö ära (ajamahukam, aga pikemas perspektiivis tulus)

7. Koosta "liftikõne" oma idee tutvustamiseks

8. Arenda ja koolita end tasuta ettevõtlusalast infot kasutades

9. Aja- ja tegevuste planeerimise oskus

10. Ära kiindu ideedessee

11. Sõnasta ja vii ellu eesmärgid (oluline selleks, et tekiks reaalne tahe) ja tegevusplaanid

12. Ole oma sõnumites selge (kas ikka saadakse aru, millega tegeled?)

13. Räägi oma ideest ja haara kinni võimalusest see ellu viia

14. Hakka blogi pidama (nt teekonnast ettevõtjaks)

15. Ole järjepidev

16. Arenda enesedistsipliini

17. Arenda müügisokust ja julgust

18. Teadlik valik äriidee osas - teenused vs tooted

19. Muuda olemasolev vara tuluks (jagamismajandus)

20. Muuda olemasolevad teadmised/oskused tuluks

21. Arvuta välja oma isiklik miinimum tunnitasu

22. Arvuta välja toote/teenuse oma- ja müügihind

23. Jaga teiste ettevõtetega kulusid

24. Arvuta välja tasuvuspunt ehk "0-kasum"

25. Tööta kodukontoris (kui äriidee seda võimaldab)

26. Koosta ülevaade püsi- ja muutuvkuludest

27. Kasuta/osta vähekasutatud tehnikat/mööblit ettevõtluseks

28. Loo oma koduleht vabavarale

29. Ava e-pood enne füüsilise asukohaga poe avamist

30. Seo e-pood maksekeskusega

31. Müü tooteid omamata enda ladu

32. Küsi klientidelt ettemaksu

33. Müü tooteid, mida klient mõistab ja vajab

34. Turunda ja müü seal, kus asuvad kliendid

35. Kasuta turunduses automaatseid lahendusi

36. Kaasa praktikante

37. Koosta vabatahtlikke

38. Koosta visiitkaardid

39. Kogu ja jaga kogemuslugusid

40. Koosta reklaammaterjalid (seda vajadust alahinnatakse sageli)

41. Ava valdkonnaga seotud blogi

42. Kasuta Google Adwords lahendusi

43. Loo turunduskampaania, mis jääb meelde

44. Mõõda kodulehe külastatavust Google Analyticsi abil

45. E-maili turundus kogutud andmebaasile (NB! Isikuandmete teema!)

46. Koosta tutvustav video toote, teenuse või ettevõtte kohta

47. Kirjuta valdkonnaga seotud artikleid

48. Koostöö arvamusliidritega

49. Koostöö valdkonna ekspertidega

50. Liitu erinevate Facebooki gruppidega

51. Koosta müügi- ja turundusplaan

52. Korralda toote/teenuse (tasuta) tutvumisõhtu

53. Jälgi konkurente ja ole teadlik enda konkurentsieelistest

54. Ole teadlik enda äristrateegiast

55. Ole aktiivne (networking üritused)

56. Koosta e-raamat

57. Sõnasta visioon ja koosta tegevuskava selleni jõudmiseks

58. Koosta ühispakkumisi teiste ettevõtetega

59. Liitu ettevõtjaid koondavate organisatsioonidega

60. Lisa turunduslik sõnum/logo arvetele

61. Lisa turunduslik sõnum e-maili signatuurile

62. Loo lojaalsete klientidele motivatsiooniprogramm - muuda kliendid fänniks

63. Kirjelda ära "müügitrepp"- mida kliendile pakud erinevates etappides

64. Ava pop-up pood enne püsipoe avamist

65. Tee telefonimüüki

66. Leia turundusvõimalusi teles/raadios

67. Osale valdkonnaga seotud üritustel vabatahtlikuna (kontaktvõrgustiku loomiseks)

68. Loo loovad reklaamkingitused, mis jäävad meelde ja loovad väärtust

69. Lisa reklaam (koos kontaktidega) sõidukile

70. Osale kampaaniaüritustel

71. Eristu "massist" - too välja see, miks just sina oled eriline

72. Ole inspiratsiooniks teistele

73. Õpi tundma valdkonda, kus tegutsed

74. Rahaasjad korda, ennekõike iseendal

75. Säilita või loo muu sissetulek, kui äriidee elluviimine vajab ressursse

76. Teadlik ettevõtte finantsplaneerimine - kasuta ettevõtte omavahendeid

77. Müü olemasolevat vara, et vabastada vahendeid ettevõtluseks

78. Kaasa toetusi

79. Kaasa annetusi

80. "Fools, Friends, Family" - sinu esimesed kliendid

81. Osale ettevõtluskoolitustel, mis toetavad ettevõtluspädevust ettevõtjana

82. Vali sobiv pank koostööpartneriks

83. Äri finantseerimine krediitkaardiga

84. Äri finantseerimine eraisikulaenuga

85. Laen eraisikuna kinnisvara tagatisel

86. Stardilaen

87. Väikelaen/mikrolaen

88. Käibekapitalilaen

Sirle Truuts on Enesearengu Koolitused OÜ koolitaja ja ettevõtlusmentor. Igapäevaselt tegeleb alustavate ettevõtjate koolitamise, nõustamisega ja äriplaanide koostamisega. On loonud ettevõtjatele suunatud infoportaali www.hakkanettevotjaks.ee. Lisaks haldab Facebookis samanimelist lehte, kus on üle 3000 jälgija. Ettevõtja alates 2007. aastast, mil alustas ettevõtlusega 0 euroga. Lisaks ettevõtlusele omab 10 aastast töökogemust ettevõtete pangandusest, nii ärikliendihalduri kui müügijuhina.