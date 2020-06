Jaanipäev on kohe käes ja paljudel on puhkuseplaanid juba tehtud. Elisa telekomivaldkonna juht Mailiis Ploomann annab nõu, kuidas nutitelefoni edukalt puhkusel ära kasutada ja hoolitseda, et see hiljem ka töökorras oleks.

Jaanipäeva saabumine tähendab paljudele eestlastele puhkust, pidu ja suuri lõkkeid. Sõidetakse maale või saartele ja suurlinna elu jäetakse tagaplaanile. Jaanipäeva tähistamisel võib suureks abimeheks olla aga sinu nutitelefon.

Peomuusika telefonist

Kaasaskantavad kõlarid on suvel äärmiselt populaarsed. Neid kasutatakse nii kodus, rannas kui matkates, pakkudes suurepärast helikvaliteeti taskukohase hinna eest. Kui jaanipäeval on plaanis sõita sõpradega värske õhu kätte ja vooluvõrgust eemale, siis kaasaskantav juhtmevaba kõlar aitab kindlasti hea meeleolu loomisel. Paremad mudelid on lausa vee- ja liivakindlad ning seega ei pea kartma nende turvalisuse pärast.

Hoia lapsel Põnniradariga silm peal

Kuna ka väiksemad pereliikmed soovivad tihti Jaanipäeval sõpradega ringi seigelda, siis soovitame lastele soetada Põnniradari nutikella, mis jälgib lapse asukohta. Lapsevanem näeb reaalajas väikse silmarõõmu asukohta oma nutitelefonist. Lisaks sellele saab kellaga helistada ja samme lugeda ning seda saavad kasutada ka teiste operaatorite kliendid.

Vooluvõrk taskus

Nutitelefoniga pildistades, filmides, muusikat mängides või jalgpalli maailmameistrivõistlusi vaadates tühjeneb aku kiirelt. Akupank võib aga päästa päeva, pakkudes mobiiltelefonile mitmekordset täislaadimist. Lisaks saab akupangaga laadida ka näiteks kaasaskantavat kõlarit või USB-C sisendi olemasolul isegi uuemaid sülearvuteid.

Paigalda telefonile kaitseklaas ja kvaliteetne ümbris

Õnnetus ei hüüa tulles. Seepärast tasubki mõelda ette ja paigaldada telefoni ekraanile kaitseklaas ning kvaliteetne ümbris, mis telefoni kukkumise eest kaitseb. Varasemad aastad on näidanud, et pärast jaanipäeva on hoolduskeskustes pikad ootejärjekorrad telefonide parandamiseks. Lisaks on uue ekraani paigaldus või korpuse vahetus kordades kallim kui lihtsalt kaitseklaasi või ümbrise vahetamine. Hoolduses puhastatakse ka telefoni sisemälu ja seega kaovad ka kõik sinna talletatud andmed.

Kui lähed ujuma, peida telefon päikse eest ära

Kindlasti oled märganud, et telefoni kasutades läheb see mõnikord tuntavalt soojaks, mis on täiesti normaalne. Liiga suur kuumus võib aga telefoni permanentselt kahjustada. Seepärast tasub palavatel ilmadel hoida telefoni varjus ja otsese päiksevalguse eest peidus. Ülekuumenemisel võib kahjustada saada näiteks nutitelefoni aku või mõni muu komponent, mis võib telefoni edasisele toimimisele saatuslikuks saada. Kui aga telefon päikese kätte ununeb, siis tuleks see enne kasutamist panna jahtuma.

Merevett veekindlus ei huvita

Vee- ja tolmukindlad telefonid on saamas tavapäraseks nähtuseks ning seetõttu arvatakse tihtipeale, et nüüd võib telefoniga vabalt ujumas käia. Seda kohe kindlasti teha ei soovita ja eriti ei tasu telefoniga minna ujuma merevette. Soolane vesi võib tugevalt kahjustada isegi veekindlat mobiiltelefoni.

Kui telefon on veekahjustuse saanud, tasuks kindlasti telefon välja lülitada, võimalusel aku eemaldada, telefon kuivama panna ja esimesel võimalusel hooldusse pöörduda, kus mobiiltelefon vastavate vahenditega puhastatakse. Ka riisi sisse võib selle kuivama panna, kuid mitte pikaks ajaks, sest ilma puhastuseta jätkub telefonis oksüdeerumine, mis võib seadme lõplikult rikkuda.

Kus nutitelefon kiirelt parandada?

Kui aga kahjuks juhtub telefoniga midagi ja nutikat abilist on vaja kiirelt jälle kasutada, on kõige mõistlikum usaldada parandamine professionaalsetele tehnikutele, näiteks Tallinna Kristiine keskuse ja Tartu Lõunakeskuse Fonumis. Fonumit eristab teistest hoolduspunktidest eelkõige väga kiire remont. Kuna ettevõte jälgib aktiivselt, milliseid seadmeid Eestis müüakse, teavad nad varuda populaarsemate telefonide varuosi ja tänu sellele saavad pakkuda näiteks iPhone’i, Huawei, OnePlusi ja Samsungi nutitelefonidele tunniajast parandust. Lisaks paigaldavad nad ka kaitseklaase ja kilesid.

Hoia telefonis GPS aktiivsena

Sarnaselt nutiseadmete purunemisele tõuseb pärast jaanipäeva ka telefonide kadumisprotsent. Tootjad on aga nutiseadmete tarkvarasse loonud juba viisi, kuidas telefon ülesse leida juhul, kui see on kadunud. See aga eeldab, et telefonis hoitakse sees GPS-i ja Googlel ning Applel lubatakse sinu asukohta näha. Nii saab hiljem arvutist seadme asukohta positsioneerida. Androidi kasutajad peavad selleks telefonis töötava Google’i ja iPhone’i kasutajad iCloudi kontoga vastaval lehel sisse logima. Seejärel saab järgida juhiseid telefoni leidmiseks, helisema panemiseks või lukustamiseks.

Mida teha, kui telefon on varastatud?

Juhul, kui su telefon satub mõne pikanäpumehe kätte, on teatud juhtudel võimalik see uuesti ülesse leida samamoodi nagu eelnevalt kirjeldatud. Kui telefon on aga juba välja lülitatud, siis ei ole suuri lootusi selle tagasi saamiseks.

Sellisel juhul tuleks esmalt sulgeda oma SIM-kaart, seejärel teha vastav avaldus politseile ja panna mobiiltelefon lukku unikaalse seerianumbri ehk IMEI (International Mobile Equipment Identity) koodi järgi, mille leiab kas nutitelefoni karbist või telefoniga seotud kontolt, seadme nimekirjast. See välistab telefoni kasutamise Eesti võrkudes ja teeb varga elu raskemaks.