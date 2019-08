Aab: Eesti peab Soomest põhjalikumalt Helsingi tunnelit analüüsima

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul peab Eesti erinevalt Soome riigist põhjalikumalt analüüsima Peter Vesterbacka kavandatava Tallinna ja Helsingi vahelise raudteetunneli projekti erinevaid aspekte.

Aab selgitas valitsuse pressikonverentsil, et Soomes käib protsess maakonna tasandil. Nimelt tegeleb Uusimaa maakond väga esialgse hinnanguga, kust võiks minna tunneli trass ning ka väga esmase keskkonnamõju hindamisega.

Eestis on see protsess aga teistsugune, sest säärane arendus vajab riigi eriplaneeringut. "See on kirjas seaduses. See tähendab, et meie peame palju põhjalikumalt hindama seda infot, mis arendajalt tuleb. Soome riigil pole seda olnud vaja teha, ta teeb seda järgi," rääkis BNS-i vahendusel riigihalduse minister.

Samas rõhutas Aab, et koostöö kahe riigi ministeeriumite vahel on olnud tihe. Minister tõi seejuures välja ka selle, et varasema Soome ja Eesti ühisprojekti FinEst Link raames tehtud prognoosid erinevad tuntavalt Vesterbacka juhitava projekti prognoosidest. Nimelt ennustab Vesterbacka tunduvalt suuremat reisijate arvu kui Eesti-Soome analüüs. Seetõttu vajab projekt Aabi hinnangul ka lisaanalüüsi.

Sel esmaspäeval teatas riigihalduse minister, et kavandatava Tallinna ja Helsingi vahelise raudteetunneli ning sellega seotud tehissaare riigi eriplaneeringu võimaliku algatamise üle otsustamiseks on vaja täiendavat olulist infot.

"Nii riik kui ka arendaja peavad täpselt ja ühtemoodi aru saama, millistel lähtetingimustel kahe riigi vahelist strateegilise tähtsusega taristuobjekti kavandama asutakse," kirjutas Aab arendajale saadetud vastuskirjas. "Praeguse seisuga ei ole jätkuvalt vastuseid mitmele ministeeriumite esitatud küsimusele."

Mullu detsembris esitas arendaja Finest Bay Area Development Estonia OÜ taotluse kahe riigi vahelise raudteetunneli riigi eriplaneeringu algatamiseks. Ettevõte täiendas rahandusministeeriumi palvel oma taotlust käesoleva aasta aprilli lõpus.

Riigihalduse minister, kelle ülesanne on riigi eriplaneeringu võimaliku algatamise küsimus valitsusse viia, edastas täiendatud taotluse ministeeriumitele. Nende tagasiside näitas, et paljud küsimused on jätkuvalt vastuseta. "Praegu ei ole selge, kas kavandatakse avalikku raudteed või mitteavalikku. Samuti on ebamäärane, milline on projekti rahastus ja tasuvus," loetles Aab lahtisi küsimusi.

Minister lisas, et täpsustamist vajab ka riigi roll – milliseid tegevusi riigilt eeldatakse ning millised kohustused ja kulud projektiga riigile kaasnevad. Seda isegi juhul, kui tegemist on 100-protsendiliselt erasektori ettevõtmisega.

"Kahte riiki ühendava merealuse tunneli rajamise puhul on selge, et riik peab arvestama võimalike rahaliste kuludega. Näiteks täiendava päästevõimekuse välja arendamise või valmisolekuga strateegilise taristu toimimise rahastamiseks, kui arendaja peaks tegevuse lõpetama," märkis Aab.

Juhul, kui riigi eriplaneeringut on võimalik algatada, tuleb selle koostamisel arvestada ka riigi huvidega. Näiteks peab raudteetunnel olema füüsiliselt ühendatud Rail Balticu trassiga, seda nii reisijate- kui ka kaubaveo puhul. Nii Soome kui ka Eesti valitsused on rõhutanud, et tegemist on riikidevahelise ühisprojektiga ning sellega seonduvad kokkulepped peavad sündima valitsuste tasandil.

Peter Vesterbacka juhitav Finest Bay Area Development Oy ja Touchstone Capital Partners Ltd sõlmisid märtsikuu alguses 15 miljardi euro suuruse vastastikuste kavatsuste protokolli Soome ja Eesti vahelise tunneli rahastamiseks, mille kohaselt antakse kolmandik rahastusest omakapitalina ning kaks kolmandikku laenuna.

Hiina fond saab vähemusosaluse ning kohustub andma projektile laenu. Varem on tunnelit nõustunud rahastama Dubai fond ARJ Holding 100 miljoni euro ulatuses.

Vesterbacka soovib tunneli valmis ehitada juba 2024. aasta lõpuks, riigihalduse ministri hinnangul pole see aga realistlik.