AAB: Eestist ei tohi saada linnriik

"Suurem otsustusõigus ja suuremad ressursid, võimekam ja tugevam omavalitsus aitab terves Eestis elukeskkonda parandada, anda paremat abi ja teenuseid oma elanikele," sõnas riigihalduse minister Jaak Aab ja lisas, et Eestist ei tohi kujuneda linnriik, kus kogu elanikkond elab pealinnas.

Riigihalduse minister Jaak Aab 14. Linnade ja Valdade päevi avades 2005. aastat, kui üritus esmakordselt toimus. "Siis oli eesmärk üks ja see eesmärk on saavutatud - üks ühine üleriigiline omavalitsusliit," sõnas ta.

"Eesti keelele põhinev rahvas on elanud sajandeid - üle võõrvõimu, erinevad raskused ja hädad," ütles Aab. "See näitab, kui sitked me oleme. Nüüd saame öelda, et isegi haldusterritoriaalse reformi elasime üle."

Ministri sõnul ei saa Eesti riik ei saa kunagi valmis, eriti tänapäevases muutuvas ja dünaamilises maailmas ning väljakutseid on mitmeid - neist eriti pakiline on omavalitsuste ebavõrdne olukord.

Aab nentis, et elukeskkonna kvaliteet ei ole kõikjal ühtemoodi hea - Tallinna elanikkond küll kasvab, mujal aga kahaneb. Selle asemel, et Tallinna kiruda, peaks tema hinnangul otsima võimalusi mujal tingimuste parandamiseks.

"Eestist ei tohi kujuneda linnriik, kus kogu elanikkond elab pealinnas," tõdes Aab, kes usub, et omavalitsuste tulubaasi suurenemine aitab kõigi omavalitsuste olukorda parandada. "Suurem otsustusõigus ja suuremad ressursid, võimekam ja tugevam omavalitsus aitab terves Eestis elukeskkonda parandada, anda paremat abi ja teenuseid oma elanikele."

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf märkis, et omavalitsuste roll suureneb ja peab suurenema ka elanike panus otsustuste tegemisse. "Tallinn toob elanikele lähemale linnajuhtimisega seonduva, kasvõi linnavolikogu istungitest otseülekandeid edendades," rääkis ta. "Linna arendatakse pidevalt elanikesõbralikumaks, loodud on üle 35 digitaalse infosüsteemi. elanike poolt neist infosüsteemidest on enimkasutatavalt ühistransportide sõiduplaanide info."

Tallinn on tema sõnul hea meelega nõus ka teistega oma kogemust jagama ning kutsus teisi omavalitsusi nõu küsima. "Oleme nõus õla alla panema ja kogemustega aitama," rõhutas Klandorf.

Riigikogu esimees Eiki Nestor rõhutas, et avaliku võimu reformimise juures ei tohi ära reformida demokraatiat. "Avalikus arvamuses ei saada aru, et omavalitsus või riik pole äriühing, spordiühing, mittetulundusühing, vaid rahva poolt valitud võim, mille toimimismehhanismid on hoopis teistsugused," sõnas ta.