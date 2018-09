"Esiteks hävitaks see praeguse solidaarse tervisehoiusüsteemi ning teenusest võiksid osa saada vaid need, kellel selleks raha. Teiseks kaotaks see ära praeguse riikliku pensionisüsteemi ning tuleviku osas tunneksid enim kindlust need, kes suutnud aastate jooksul sääste kõrvale panna," kommenteeris endine sotsiaalminister Jaak Aas Reformierakonna juhi Kaja Kallase mõtet kaotada ära sotsiaalmaks. "Reformierakond on aastaid soovinud tervishoiu täielikult erastada ja neid toetavad ärimehed sellelt kasumit teenida."

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles ERRi uudisteportaalile antud intervjuus, et tahaks Eestis sotsiaalmaksu üldse ära kaotada. Endise sotsiaalministri Jaak Aabi hinnangul tähendaks Kaja Kallase ettepanek sisuliselt ravikindlustuse ning vanaduspensioni ära kaotamist.

"Sotsiaalmaksu kaotamisel oleks mitmeid tagajärgi, esiteks hävitaks see praeguse solidaarse tervisehoiusüsteemi ning teenusest võiksid osa saada vaid need, kellel selleks raha. Teiseks kaotaks see ära praeguse riikliku pensionisüsteemi ning tuleviku osas tunneksid enim kindlust need, kes suutnud aastate jooksul sääste kõrvale panna," sõnas Aab, lisades, et Kallase idee tähendaks inimesele solidaarse tervishoiusüsteemi kindlat lõppu. "Reformierakond on aastaid soovinud tervishoiu täielikult erastada ja neid toetavad ärimehed sellelt kasumit teenida."

Keskerakonda kuuluva Jaak Aabi sõnul ei toonud Kaja Kallas küll välja idee teostamiseks vajalikke katteallikaid, kuid ilmselt tähendaks see tulumaksu määra tõstmist või mõne uue maksu kehtestamist. "Reformierakonna juhi plaan tähendaks ilmselt tulumaksu määra tõstmisest ligemale 3 korda ehk praeguselt 20 protsendilt 60 protsendini. Või siis proovitakse vajalik raha saada väga kõrgete määradega astmelise tulumaksu kehtestamisest, mille vastu ju Reformierakond kogu aeg võidelnud on. Samuti võib katteallikana päästerõngaks kujuneda muude maksude tõstmine, näiteks käibemaksu viimine üle 30 protsendini või siis uute maksude kehtestamine, näiteks kõrge määraga ettevõtte tulumaks, kinnisvaramaks jne," ennustab Aab. Parempoolsete tahtmine on aga alati tõsta kaudseid makse nagu käibemaks, mis lööb kõige valusamini väiksema sisstulekuga inimese tasku pihta, sest tähendab esmatarbekaupade kallinemist. Seega võib eeldada katteallikana just käibemaksu suurt hüpet ülespoole, mitte keskmisest jõukamate inimeste maksustamist.

Jaak Aabile ei tule Reformierakonna juhi väljaütlemine aga üllatusena, sest Kaja Kallas on varemgi tervishoiusüsteemi suunas ideid välja loopinud, mis senist süsteemi kuidagimoodi edasi ei arendaks, vaid hoopis lammutaks. "Märtsis soovis Kaja kallas lõpetada Haigekassa tegevuse ning tellida inimestele ravikindlustus erasektorilt, mis oleks aga riigile veelgi kallim ning ravivõimalusi jätkuks vaid jõukaimatele," ütles Jaak Aab, lisades, et loodetavasti suudavad Reformierakonna endised rahandusministrid ning spetsialistid sellel teemal vähe kogenud juhile siiski aru pähe panna.