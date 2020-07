Aab: ühenduste loomises ei ole mingit mõra

"Meil Keskerakonnas on ka ühendusi, niisamuti Isamaal," selgitas Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab. "See on lihtsalt üks ühendus, kellel on teatud küsimustes ühine arusaam."

Riigihalduse minister Aabi sõnul on tavaline, et erakondade sees on ühendused ning praegu ta Isamaa erakonnas mõra ei näe, vahendas BNS Postimeest.



"Eks ta suheliselt üllatusena tuli," rääkis Jaak Aab. "Ega seda pole kusagil põhjalikult arutatud, ega ka meie (Keskerakond - toim.) pole arutanud, mis teistes erakondades toimub," märkis ta.

Aab meenutas, et mõned riigikogu saadikud on olnud riigikogu hääletuste puhul skeptilised, kuid Aab ise saab tugineda vaid Seederi sõnadele, et see on erakonna sees lihtsalt üks ühendus. "Meil Keskerakonnas on ka ühendusi, niisamuti Isamaal," selgitas ta. "See on lihtsalt üks ühendus, kellel on teatud küsimustes ühine arusaam. Mina ei näe selles mingit mõra."

Ta tõi näiteks, et Keskerakonnas on roheliste kogu, mis on palju kardinaalsema vaatega, kui erakonna programmis on kirjas. "Oma erakonna põhjal ütlen, et see on tavaline asi," rääkis Aab.

Isamaa teatas täna, et 111 erakonna liiget asutasid erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed, mille eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

"Parempoolsete ühendus näeb, et Eesti peab olema edukas avatud majandusega riik, kus oluline vastutus lasub inimestel endil – riik ei pea igal võimalusel sekkuma, et ettevõtteid tegutsema ja inimesi elama õpetada," selgitas Tallinna linnavolikogu liige Kaido Kukk.

Ühenduse asutajate hinnangul teeb klassikaline parempoolsus Eestis vähikäiku – Reformierakond on loobunud parempoolsest maailmavaatest ja uued parteid on kas vasakpoolsed või äärmuspopulistlikud. Isamaa peab pakkuma sellele alternatiivi ja koondama parempoolsed valijad enda taha.