Aadu Luukase missioonipreemia pälvis vähiravifond

Tänavu nimetati Aadu Luukase missioonipreemia kandidaatideks Usuteaduse Instituut, hariduspedagoog Liivika Simmul, ajaloolane Raimo Pullat, vähiravifond Kingitud Elu, Vaba Rahva Laul korraldaja Ülo Kannisto ning kunstiajaloolane Marika Valk, vahendas BNS.

Missioonipreemia suurus on 32 000 eurot, ülejäänud viit nominenti tunnustatakse 6400 euro suuruse preemiaga.

Tänavuse missioonipreemia pälvis vähiravifond Kingitud Elu.

"Viie aastaga on vähiravifond Kingitud Elu kasvanud Eesti rahva liikumiseks, mis keeldub jätmast kasvõi ainsatki vähihaiget lootusetusesse," sõnas vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu. "Oleme kindlustanud rohkem kui 500 Eesti inimesele hädavajaliku ravi, lootuse, võimaluse elada või koguni tervenda."



Tänavsuu tänas Aadu Luukase sihtasutuse nõukogu tunnustuse eest. "See on tunnustus kõikidele fondi toetajatele, kes on pidanud vajalikuks võidelda iga Eesti elu eest. See on ka tunnustus meie fantastilistele vabatahtlikele, kes panustavad ennastsalgavalt aega ja energiat fondi töösse, samuti fondi eestvedajatele ja nõukogule, kes seda igapäevaselt käigus hoiavad. Täname arste usalduse ja koostöö eest. Aga ka kõiki abisaanuid, kes on jaganud avalikkusega lugusid oma raskest võitlusest kurja haigusega, võitudest ja ka kaotustest," ütles ta.



2014. aastal asutatud ja Hille Tänavsuu haigusloost välja kasvanud vähiravifond Kingitud Elu on viie aastaga toetanud rohkem kui 500 inimest. Tänavu kasvas fondist abisaajate arv mullusega võrreldes umbes kolm korda. Käesoleval aastal on fondilt abi saanud üle 250 inimese.