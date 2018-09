Aas: tasuta ühitransport on vahend säästliku käitumise julgustamiseks

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles reedel Prantsusmaal Le Havre’is peetud "Positiivse majanduse" foorumil, et tasuta ühistransport on vahend säästliku käitumise julgustamiseks.

Le Havre’i foorumi (LH Forum) mobiilsusbloki peaesinejana üles astunud Aas osutas, et ühistransport on kõige säästlikum, linnaruumi kõige efektiivsemalt kasutav liikumismoodus, teatas linnavalitsuse pressiesindaja BNS-ile. Autod on seevastu avaliku ruumi suhtes kõige kulukam transpordiviis. Paljud linnad on aga jõudnud autode mahutavuse piirile ja see sunnib nii linnaelanikke kui omavalitsusi mõtteviisi muutma.

"Tasuta ühistranspordi kriitikud osutavad, et tasuta lõunaid pole olemas," rääkis Aas. "See pole korrektne võrdlus. Tasuta lõuna on vaid sööja isiklik hüve. Kuid ühistranspordi kasutaja teenib üldist hüve. Sellise käitumisega toob ta kõigile kasu."

Aasa sõnul võivad tuleviku inimesed imestada hoopis selle üle, miks kunagi oli tänavate kasutamine autoga tasuta, aga bussisõit raha eest. Kuid suurem mõtteviisi muutus seisab alles ees.

LH Forumil esinemise järel kohtus Aas foorumi eestvedaja, kirjaniku ja endise Prantsusmaa riigitegelase Jaques Attaliga, kellega vesteldi nii tasuta transpordi kui ka linnade tegelikku elukvaliteeti kajastava indeksi teemadel.

Attali oli üle kümne aasta Prantsusmaa president Francois Mitterandi nõunik ja Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga (EBRD) president. Tema "Positiivse majanduse" foorumid rõhutavad ettevõtete ja omavalitsuste ning riigiasutuste sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutustunde tähtsust.