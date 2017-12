Aasta alguses avab Mustamäel uksed basseiniga tervisekeskus

Juba jaanuari keskel avab Ehitajate teel uksed uus tervisekeskus, kus on basseiniga taastusraviosakond, pere- ja eriarstid, apteek, kohvik ning ortopeediapood.

Mustamäe uue tervisekeskuse hoone on valmis saanud. Pärast keskuse avamist 16. jaanuaril hakkavad seal patsiente vastu võtma perearstid, teiste seas neli munitsipaalperearsti. Tegutsema hakkavad hambaravi, mitmed eriarstid, samuti füsioterapeudid, logopeedid ja psühholoogid.

Esimesele korrusele tuleb taastusravi osakond koos basseiniga. Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks pidas kõige tähtsamaks, et uus tervisekeskus on mugav ja loogilise ülesehitusega. "Patsientidel saab seal olema hea, samamoodi ka töötajatel," rääkis Moks. "Uude majja tuleb loomulikult ka uus ja moodne aparatuur. Keskuses on ka näiteks heal tasemel labori- ja radioloogiliste uuringute tegemise võimalus."

Kohvik ja prillipood

Hoone esimesele korrusele tulevad veel apteek, kohvik, prilli- ja lillepood ning ortopeediliste vahendite kauplus. Teisele korrusele on kavandatud paik eriarstiabile ja koolituskeskus, kolmandale ja neljandale korrusele perearstikeskused ja administratsioon. Keldrikorrusel hakkavad asuma töötajate garderoobid, laod ja tehnilised ruumid ning töötajatele mõeldud parkla 30 autole. Kokku on Mustamäe 6806 m2 suuruses tervisekeskuses niisiis neli maapealset ja üks maa-alune korrus.

Keskusehoone laes asub valgusaken, mille kaudu pääseb päikesevalgus suurde aatriumisse. "Uus tervisekeskus on juba oma arhitektuuri poolest vaatamist väärt," tõdes Moks. "Suur valgusküllane aatrium ning klaasist esifassaad annavad hoonele väga kauni ja omanäolise ilme."

Tervisekeskuse kerkis endise Mustamäe polikliiniku kohale aadressile Ehitajate tee 27. Uues tervisekeskuse hoones on arvestatud ka liikumisraskustega patsientide vajadustega.

"Tallinna soov on rajada veel rohkem tervisekeskusi, hea meel on tõdeda, et esimene neist avab uksed juba järgmisel kuul," ütles abilinnapea Tõnis Mölder. "Usun, et siin saavad patsiendid terviseprobleemide korral parimat abi, sest uues tervisekeskuses teevad perearstid ja eriarstid tihedalt koostööd. Teiste seas hakkavad Mustamäe tervisekeskuses tööle linna enda perearstikeskuse arstid. Tallinna arstid on heal tasemel!"

Vanast ökonoomsem

"Kohe, kui tervisekeskuse eskiisprojekti nägin, tundus see mulle sümpaatsena," ütles keskust ehitanud firma Rand ja Tuulberg AS projektijuht Rein Pokk. "Pindalalt ei tule uus keskus vanast polikliinikust suurem, kuid ruumikasutus on parem. Kindlasti on uus hoone vanast moodsam ja ökonoomsem. Vana hoone ei olnud ehitatud vastavalt nüüdisaegsetele soojustehnilistele ja sisekliima nõuetele. Seal olid ka väga suured laiad koridorid, aga tänapäeval ehitatakse teistmoodi."

Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi sõnul on praegu käsil mööbli ja meditsiiniaparatuuri paigaldamine uude hoonesse. "Esimesi patsiente loodame vastu võtta varsti pärast avamist," lausus ta.

Hoone ehitus läks maksma üle 6 miljoni euro, millest ligikaudu kolmandik tuli Euroopa Liidult, ülejäänud summa maksis linnale kuuluv Lääne-Tallinna keskhaigla. Hoone projekti koostas arhitektuuribüroo Visuaal OÜ.