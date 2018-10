Aasta ettevõte on pakiautomaatide tootja Cleveron AS

"Tänavuse aasta ettevõtte Cleveroni taga on tõeliselt inspireeriv lugu, kus kõva tööga on nullist üles ehitatud äri, mis kasvab kordades," ütles EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask.

Aasta ettevõte on kõrgtehnoloogilisi pakiautomaate arendav ja tootev Cleveron AS. Aasta ettevõte valiti EAS-i ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi "Ettevõtluse auhind" ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabel" parimate seast, teatas kaubandus-tööstuskoja pressiesindaja neljapäeval BNS-ile. Sel aastal konkureerisid aasta ettevõtte tiitlile Cleveron AS, Aston Synthetics OÜ, Thermory AS, Ecometal AS, SA.MET AS, Callisto Group OÜ ja Tallink Grupp AS.

EAS-i juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on rõõm näha nii paljusid võimekaid Eesti ettevõtteid. "Tänavuse aasta ettevõtte Cleveroni taga on tõeliselt inspireeriv lugu, kus kõva tööga on nullist üles ehitatud äri, mis kasvab kordades. See on kõrgtehnoloogiline ettevõte Viljandimaalt, mis on lahti murdnud maailma kõige suuremate kaubakettide uksed," ütles Ivask.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsari sõnul on võitja puhul tegu justkui Leiutajateküla Lotte raamatu pildikesega. "Kuskil "Leiutajatekülas" mõtlevad leiutajad välja masinavärgi, mis teeb rõõmu kogu maailmale. Selliseid ägedaid näiteid otsimegi," ütles Tamsar.

"Edukatesse ettevõttesse panustatakse palju aega, teadmisi ja raha ning sellega luuakse uusi väärtusi tervele Eesti ühiskonnale ja majandusele. Selleks, et ettevõtjatel jätkuks indu ja jaksu igapäevaselt panustada on tähtis neid märgata ja tunnustada," ütles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning lisas, et ettevõtluse edendamine on meie kõigi kätes ja seda ei peaks tegema ainult mõnel päeval aastas.

EAS-i ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi "Ettevõtluse auhind 2018" võitjad:

Aasta uuendaja: Cleveron AS Aasta eksportöör: Thermory AS Aasta pereettevõte: Ecometal AS Aasta disaini rakendaja: Cleveron AS Aasta välisinvestor: Aston Synthetics OÜ.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabeli 2018" võitjad:

Konkurentsivõimelisim suurettevõte - Tallink Grupp AS Konkurentsivõimelisim väike- ja keskmine ettevõte - SA.MET AS Konkurentsivõimelisim mikroettevõte – Callisto Group OÜ

Konkurentsivõimelisimad ettevõtted 2018 tegevusvaldkonniti:

Harju Elekter AS, tööstus ja energeetika AS Farmi Piimatööstus, toiduainetööstus Tallinna Kaubamaja grupp AS, jaekaubandus Orlen Eesti OÜ, hulgikaubandus Tallink Grupp AS, turism AS Kapitel, kinnisvara Merko Ehitus AS, ehitus Nortal AS, side, kommunikatsioon ja IT Sillamäe Sadam AS, teenindus Infragate Eesti AS, projekteerimine ja arhitektuur

Aasta Ettevõtte valis esinduslik žürii, kuhu kuulusid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist,Eesti Panga president Ardo Hansson, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees ja Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, EASi juhatuse esimees Alo Ivask, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Kristiina Esop,Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige ja Chemi-Pharmi juhatuse liige Ruth Oltjer, Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige ja Cybernetica juhatuse esimees Oliver Väärtnõu ja Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Eesti parimate ettevõtete tunnustamise pidulikku galat korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.