Aasta looma luulekonkurss ootab taas osalejaid

Aasta loomaks valitud ilvese auks korraldatud luulevõistluse parimaid osalejaid premeeritakse auhinnaretkega ilvese elupaikadesse.

Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom ja Looduskalender.ee kutsuvad taas koolilapsi osalema aasta looma teemalisel luulevõistlusel. Ilvese teemalist loomingut on esitama oodatud kõik huvilised algklassidest gümnaasiumi lõpetajateni ning parimaid kirjutajaid premeeritakse auhinnaretkega.

"Eelmisel kahel aastal on luulekonkurssi raames kirjutatud väga palju vahvaid kirjatükke ning kahtlemata väärib neid ka tänavune aasta loom ilves," räägib luulevõistlusest aasta looma toimkonna liige Helen Arusoo. "Konkurssiga tahame ärgitada lapsi ja noori oma loodusteaduslikke teadmisi siduma kirjanduslike oskustega, julgustades neid vajadusel tegema vajalikku uurimistööd mõlemas vallas," ütleb Arusoo.

Konkursile esitatavate tööde puhul hinnatakse nii loomingulist lähenemist vormi, ülesehituse, sõnakasutuse jms osas, kui samavõrd tähtsana ka sisu tõepärasust. "Kirjutajad peaksid oma töödes lähtuma rohkem ja vähem tuntud aspektidest ilvese elu kohta ning vajadusel tegema ka uurimistööd," ütleb Arusoo. "See muidugi ei tähenda seda, et me ootame ainult emotsioonituid teadusteksti-laadseid kirjutisi – väikesed vimpkad ja huumor on teretulnud," lisab ta.

Konkursile on oodatud kirjatükid nii erinevates luulevormides kui ka lühijutustustena. Kõikidest saabunud töödest valib võistluse korraldusmeeskond välja parimad, mille preemiaks on retk koos tuntud loodusfotograafi Remo Savisaarega ilvese elupaikadesse. Pärjatakse nii õpilasi kui parimaid juhendajaid. Aasta looma meeskonna lemmikud kirjatükid avaldatakse Looduskalender.ee portaalis ning Eesti Loodusmuuseumi kollektiivi lemmikud leiavad tee loodusmuuseumi kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse.

Võistlusel osalemiseks tuleb saata oma maksimaalselt 1000 tähemärgi pikkune luuletus või lühijutt märksõnaga „Luulevõistlus“ hiljemalt 21. oktoobriks 2018 e-posti aadressile muuseum@loodusmuuseum.ee või paberkandjal aadressile Eesti Loodusmuuseum, Lai 29a, Tallinn. Töö juurde tuleks kindlasti märkida ka oma nimi, vanus, kool, klass ning telefoninumber. Võitjad selguvad 5. novembriks ning nendega võetakse ühendust.

Tutvu inspiratsiooni kogumiseks ilvese aasta kodulehega ning heida pilk ilvesekaamera uudistele!