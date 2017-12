Aasta viimane päev pakub nii lume-, lörtsi- kui ka vihmasadu ning ka uue aasta esimesed päevad tulevad valdavalt plusskraadidega.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub kagutuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm ning mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõunal võib lääne pool selgemaid laike tekkida. Puhub kagutuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s, õhtupoolikul pöördub tuul edelasse ning nõrgeneb 2-8 m/s. Sooja on 2-5 kraadi, vahendas BNS.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati võib veidi sadada. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-10, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati võib veidi sadada. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-10, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, hommikul rannikul puhanguti 15 Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi. Aasta viimasel päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne poolt alates sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi, saartel tuleb kohati +2 kraadi.

Uue aasta esimene ööpäev on tsükloni vahetus läheduses sajuhoogudega, mis tulevad enamasti alla vihmana, idapoolsetesse maakondadesse võib sekka ka lörtsi poetada. Puhub väga tugev lõuna- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni +2, rannikul kuni +4 kraadi, päeval +2 kuni +5 kraadi.

Järgmise nädala teisipäeval madalrõhkkond kaugeneb ja selle mõju väheneb. Kohati sajab lörtsi või vihma. Tuul puhub edelast ja läänest ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -2 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +4 kraadi, päeval 0 kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva öö on idapoolse kõrgrõhkkonna mõjul vaid üksikute sajuhoogude ja mõõduka lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +1 kraadi, rannikul tuleb kuni +4 kraadi. Päeval jõuab Skandinaaviasse uus aktiivne madalrõhkkond ja laieneb jõuliselt üle Läänemere. Lõuna- ja kagutuul paisub tugevaks. Sooja on 1-5 kraadi.