Aastavahetuse saluut tõi Kuressaares nii mõnelegi vigastusi

Uue aasta vastuvõtmine Kuressaare kesklinnas lõppes mitmele inimesele ilutulestiku tekitatud vigastuste ja rikutud riietega.

"See käis kõik nii kiiresti, et ei pannudki tähele, mis juhtus. Meie ees oli veel perekond, kellel oli imik vankris, ja lapsed olid igal pool ümberringi," rääkis Saarte Häälele aastavahetusel kuuse all viibinud neiu, kirjutas Saarte Hääl..

Veidi pärast keskööd seisis ta koos oma noormehe ja sõpradega Norman Optika poe ees ja rääkis telefoniga. Ühel hetkel oli tema jalgade juures valgusekera, millest nad kõik eemale hüppasid. Noor naine ütles, et tema mantel sai kahjustada ja pole enam kasutuskõlbulik. Noormehel sai vigastada käsi. Koos käidi haigla valvetoas ning põletuse ravimiseks peab kätt külmageeli ja sideme all hoidma.

Kes kummuli läinud ilutulestikupaketi põlema pistis, ei õnnestunud tuvastada.

Poole ühe ajal sai politsei Lossi tänavalt teise teate, et inimene pani ilutulestiku pehmele pinnale, see läks ümber ja lendas rahva hulka, rikkudes ühe inimese jope. "Rahvas tormas sellest eemale ja tunne oli täpselt selline, et toimunud on terrorirünnak," kirjeldas juhtunut pealtnäinud kuressaarlane.