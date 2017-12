Aastavahetuspeo üllatusesineja on Karl-Erik Taukar

Tallinnas Vabaduse väljakul tuleb 31. detsembril toimuva aastavahetuskontserdi üllatusesinejana lavale Karl-Erik Taukar. "Tahtsime, et aastavahetuskontsert valmistaks linnarahvale üllatuse. Mul on hea meel, et Karl-Erik Taukar nõustus üllatusega kaasa tulema ja esinejate niigi väärika seltskonnaga liituma. Loodan, et sellest tuleb väga eriline ja meeldejääv aastavahetus," ütles Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet.

31. detsembril kell 21.30 algab Vabaduse väljakul suurejooneline kontsert, kus tulevad lavale Eesti armastatud artistid DJ Andres Puusepp, Getter Jaani, Smilers, Karl-Erik Taukar, Ivo Linna, Anne Veski ja Marju Länik.

Esmakordselt pöördub samalt Vabaduse väljaku lavalt Vabariigi President uusaastatervitusega rahva poole. Pärast seda, täpselt südaööl, tõuseb Harju mäelt Eesti Vabariigi juubeliaasta tervituseks taevasse 10-minutiline tuleetendus.

Aastavahetusprogramm „Sajaga juubeliaastasse“ on valminud Tallinna Kesklinna Valitsuse, Riigikantselei EV 100 korraldustoimkonna ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös ning see juhatab sisse Eesti Vabariigi 100. aasta sündmused.

Teadmiseks:

31. detsembril on tavaliiklusele suletud tänavad Vabaduse väljaku ümbruses ajavahemikul kella 21.30st kuni 01.30ni. Komandandi tee on suletud kell 18–01.30. Samuti on suletud parkla Vabaduse väljaku kõrval ja alates kl 20st ka väljaku all. Liiklus südalinnas võib olla häiritud 31. detsembri pärastlõunast alates ning seetõttu on sõidukitega soovitav piirkonda vältida. Juhtidel palutakse jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja reguleerijate märguandeid.

Ühistransport liigub kuni kella 23ni ning seejärel uuesti pärast peo lõppu – trammid alates kella 00.30st ning trollid ja bussid alates kella 01.00st. Täpsemat teavet sõiduaegadest leiab Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/kesklinn

Turvameetmed ja korrakaitsjate nõuded, mida Vabaduse väljakule tulijatel palutakse järgida:

- väljak on piiratud tõketega, milles on seitse sissepääsu;

- turvalisuskaalutlustel ei pääse peoplatsile pürotehnika, klaaspudelite ja muude ohtlike esemetega;

- väljakule ei lubata ilmses joobes või teisi häirivalt käituvaid inimesi.

Korda tagavad turvafirma Meeskond Security ja politseinikud. Platsil on meditsiinipunkt.