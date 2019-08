Abilinnapea Klandorf: linna peavad kõik ära mahtuma

"Ei ole vaja jalgratturil sõita tohutu kiirusega seal, kus on jalakäijad. Veel hullem on lapsi alla ajada ja siis õnnetuse kohapealt minema kihutada," ütles abilinnapea Kalle Klandorf. " Tallinna teedele peavad kõik ära mahtuma."

"Kõigile peab olema linnas ruumi ja kõik peavad liikuma korrektselt."

Abilinnapea sõnas, et ajakirjanduses ilmuvad tohutud pealkirjad, kuidas Tallinnas ei ole jalgrattateid.



"See on igal suvel ühtede ja samade inimeste teema," ütles abilinnapea. "Tuletan veelkord meelde, et Tallinnas on 287 kilomeetrit jalgratta- ja jalgteid, millest sõiduteele on joonistatud 43 kilomeetrit."

Klandorfi sõnul püütakse ajakirjanduses pidevalt selgitada, et jalgrattateed peavad olema eraldi jalgteedest.

"See nii ei ole Liiklusseaduse ega Tallinna kergliiklusteede strateegia kohaselt," ütles ta. "Me teeme vastavalt oludele. Kui on võimalik, siis teeme eraldi jalgrattateed, kui ei ole võimalik, siis teeme jalgratta- ja jalgteed kokku. Kuhu üldse pole võimalik teha, siis sinna joonime märgistuse tänavale."

Klandorfi sõnul külastas ta eelmisel nädalal Helsingit ja Kotkat.

"Mul oli Kotka linnapeaga pikem vestlus," rääkis ta. "Nemad talitavad kergliiklusteede ehitamisel sarnaselt Tallinnaga. Seal, kus on võimalik, teevad eraldi jalgrattateed ja kus ei ole, seal ei tee. Kõik peavad linna ära mahtuma."

Klandorf ütles, et tänavu lisanduvad kergliiklusteed Kloostrimetsa teel Pirita ringraja ääres, Paldiski maanteel, Pae asumi promenaadil, Reidi teel ja Ehitajate tee suusatunnelis.

Tuleval aastal on Klandorfi sõnul kavas rajada kergliiklusteed Poska tänavale, Raja tänavale, Valdeku tänavale ja Tähetorni tänavale.

Mustakivi tee pikenduse projekteerimise kohta ütles Klandorf, et enne lõpliku otsuse langetamist tehakse asjakohased uuringud ning kuulatakse ära kohalike elanike arvamus. "Mõned inimesed on selle tee ehitamise vastu, kuid teised ei jõua selle valmimist ära oodata," lisas abilinnapea.

Klandorf ütles, et Mustakivi tee pikenduse koridor nähti ette juba kümne aasta tagustes vanades planeeringutes, kuid majanduskeskkonna halvenemise tõttu jäi projekt tol korral pooleli.