Abilinnapea Züleyxa Izmailova: aita linnal sihte seada!

Tallinn alustab uue arengukava koostamist ja kutsub inimesi selles osalema. Oktoobri jooksul toimuv ideekorje on abiks linna arengu eesmärkide sõnastamisel. Üheks ambitsiooniks on saada maailma parima elukeskkonnaga linnaks.

Tallinn on asunud koostama uut strateegilise juhtimise dokumenti "Tallinna arengukava 2021+". Varasemalt on arengukavade koostajaks olnud linnaametnikud kahasse valitud ekspertidega ja laiem avalikkus on kava näinud siis, kui see valmis on. Uue arengukava koostamisse soovib Tallinn laiemat avalikkust kaasata juba võimalikult varakult, et kõigepealt paika panna linna arengu eesmärgid.

Kaasamist kureeriv Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova selgitab, miks arengukava vajas uut lähenemist: "Eks enamasti ongi sellised kabinetihämaruses sündinud 100 ja enama leheküljelised raamatud jäänud sahtlipõhjadesse tolmu koguma. Kuigi ka nendes võib leiduda igati häid ideid, puudub enamasti seos eelarvega ja ka täpsem ettekujutus, kuidas seatud sihtideni jõudma peaks. Sel korral oleme käivitanud veebis ideekorje, kuhu kõik on oodatud Tallinnaga seotud mõtteid avaldama ja koos teistega arutlema!"

Ideekorjet toetavate tegevustena viiakse läbi joonistusvõistlus kõige pisematele, video- ja esseevõistluse keskmisele koolieale ning hulganisti töötubasid erinevatesse teemadesse süvitsi minekuks. Ideekorjes laekunud mõtete põhjal sünnib "Tallinna arengukava 2021+" esialgne visand, mille enne volikogus lõplikku kinnitamist pannakse avalikule väljapanekule.

"Ja võin lubada – seekordne kava ei saa olema sadu lehekülgi pikk unustusse vajuv arusaamatu ürik," kinnitab Izmailova.

Tallinnale kavaga püstitatud arengusuundi hakkab toetama eelarvestrateegia, mis tagab , et need unistused ei jää vaid paberile. Et paremini mõista, kus sellel teekonnal ollakse, valitakse välja kava täitmise mõõdikud. Nendele mõõdikutele vastamise teeb linnavalitsus kõigile hõlpsasti kättesaadavaks ja mõistetavaks ning värskendab ülevaadet Tallinna edusammudest võimalikult sageli.

Osalemiseks palume külastada veebilehekülge https://tallinn.ee/strateegia/Ideekorje-Tallinn-2021, kus sisselogimise järel saabki arutlema asuda. Vabamas vormis mõtete vahetamiseks on loodud toetav Facebooki grupp "Tallinna arengukava 2021+", kus samuti kõigi Tallinnaga kaasa mõtlevate inimeste liitumist juba oodatakse.