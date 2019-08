Abivahendite kättesaadavus paraneb veelgi

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et abivahendite hea kättesaadavus on paljude inimeste väärika ja iseseisva toimetuleku oluline eeldus.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega laiendatakse nende abivahendite loetelu, mille puhul ei ole vaja esitada kordustõendit - muu hulgas antakse vanaduspensioniealistele inimestele võimalus osta uriini imavaid abivahendeid edaspidi ilma tõendita.

"Abivahendite hea kättesaadavus on paljude inimeste väärika ja iseseisva toimetuleku oluline eeldus," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Soovime abivahendite korralduses vähendada eelkõige bürokraatiat ja dubleerimist. Inimese jaoks on tähtis, et ta saaks vajaliku abivahendi kiiresti kätte, ilma, et selle juures iga kord tegeleda liigse paberimajandusega. Vanaduspensioniealiste vajadus teatud abivahendite järele on üldjuhul east tingitud ja püsiv, mistõttu muutub kogu abivahendite ostmise protsess ka neile oluliselt lihtsamaks."

Muudatuste jõustumisel ei vaja vanaduspensioniealised inimesed edaspidi enam mähkmete, sidemete, imavate aluslinade jms ostmisel tõendit – see kehtib ka abivahendi esmakordsel soetamisel. Igal aastal tekib umbes 6900 vanaduspensioniealisel inimesel vajadus taoliste abivahendite järele.

Lisaks laiendatakse nende abivahendite loetelu, mille puhul ei ole inimesel edaspidi vaja abivahendi taotlemisel esitada kordustõendit. Muudatus puudutab näiteks puusaproteese, tualetitoole, potikõrgendusi, sukajalgatõmbajaid, ratastoole, eriistmeid, seljatugesid ja palju muud. "Muudatustega vähendame väljaantavate tõendite hulka ja seeläbi ka perearstide, eriarstide, õdede, tegevusterapeutide, füsioterapeutide ja rehabilitatsioonimeeskondade töökoormust," ütles Kiik.

Muudatused on plaanitud jõustuma 1. septembrist.