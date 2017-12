Abivahendikeskus Invaru tuletab pühadesaginas abivajajatele meelde kontrollida soodustingimustel abivahendite ostmiseks või üürimiseks vajalike dokumentide kehtivust. Uuenenud dokumentidest tuleb teavitada ka abivahendiettevõtet.

Abivahendiettevõtte Invaru klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul on igal abivajajal oluline jälgida, millal lõpeb temale väljastatud arstitõendi kehtivus ja aegub puude või töövõime hindamise otsus. "Kui dokumendid kaotavad kehtivuse näiteks aasta lõpu seisuga, ei saa abivajaja uue aasta alguses vajalikke abivahendeid ja teenuseid soodustingimustel,” selgitas Tiido. Ta lisas, et kuigi dokumentide uuendamise vajadus seisab inimestel enamasti hästi meeles, kiputakse sageli unustama aga järgmist sammu. “Uuendatud töövõime hindamise otsuse alusel saame jätkata üürilepinguid riigipoolse soodustusega," lisas Tiido.



Abivahendite valdkonda ei ole veel digitaalne andmevahetus jõudnud ja seetõttu tuleb abivahendikeskuses soodustingimustel ostmiseks esitada endiselt paberdokumendid. Invarul on valmisolek digitaalseks asjaajamiseks täna juba olemas, kuid riiklik infosüsteemi valmimine võtab veel aega. Seetõttu on väga oluline, et abivahendeid ostma tulles oleks inimestel vajalikud dokumendid kaasas.



Hea uudis on see, et ka sel aastal on riigipoolsed vahendid soodustustega toodete soetamiseks tagatud kuni aasta lõpuni. Mistõttu ei ole vajalik ilmtingimata enne aastavahetust abivahendiettevõttese kiirustada, et soodustustega tooteid soetada. Uue aasta alguses on jõustumas muudatused abivahendite soodustingimustel saamise võimaldamise määruses. Muudatuste alusel laieneb abivahendi vajaduse tuvastajate ring, õiguse abivahendite tõendeid väljastada saavad ka füsio- ja tegevusterapeudid. Kuid oodata on muudatusi ka näiteks nahahooldustoodete võimaldamises. Uuest aastast võivad soodustingimustel nahahooldustooteid osta vaid abivajajad, kes on eelnevalt soetanud mähkmeid või kateetreid.



Tiido lisas, et Invaru esindused on aasta lõpuni avatud kõigil tööpäevadel. "Meie juurde võib sisse astuda ka siis, kui soovitakse lihtsalt meie klienditeenindajatega konsulteerida või saada rohkem infot soodustuse saamiseks vajalike dokumentide kohta," selgitas Tiido.



Milliseid dokumente on vaja abivahendi soetamiseks soodustingimuste:

- Abivajaja või tema esindaja isikut tõendav dokument;

- Isikliku abivahendi kaart;

- A rstitõend abivahendi vajaduse kohta;

- Puude ja/või töövõime kaotuse otsus nende olemasolul;

