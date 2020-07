Adik Levin: tervishoiuteenus peab töötama lapse huvides

"Konsultatsioonis peab last nägema ja kuulama. Antud juhul linn näeb, et pediaatrias on selline korralagedus ja püüab olukorda parandada. Võtan mütsi maha Tallinna linna ees, kes on lõpuks tõepoolest hakanud lapsi ja peresid aitama," ütles Levin.

"Kui laps jääb nädalavahetusel öötundidel haigeks, siis on võimatu abi saada," lausus pikalt lastearstina töötanud Adik Levin Tallinna plaani kohta luua arstiabi osutav brigaad haigete laste külastamiseks. "Perearstide kättesaadavuse puudumine nädalavahetustel ja konsultatsioonid ilma last nägemata ei asenda arstivisiiti."

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on see pilootprojekt tingitud asjaolust, et arstiabi ei ole lastele alati kättesaadav. "Perearst tihti koju ei tule, nädalavahetusel ei ole see teenus üldse kättesaadav ja EMO-s on tihti pikad järjekorrad," rääkis Kõlvart.

Esialgu on kavas hakata koduvisiite tegema kuni 12-aastastele lastele. Kas koduvisiidi kõnesid hakkab vastu võtma hädaabinumber 112 või Tallinna abitelefon, pole veel selge. Pealinnale kuulub Tallinna Kiirabi, nii on linnapea sõnul koduvisiitide tegemiseks sobiv asutus olemas.

Aitab kiirabi koormust vähendada

Murelikud lapsevanemad kutsuvad Kõlvarti sõnul ka praegu kiirabi koju ja koduvisiitide brigaad peaks aitama vähendada kiirabi koormust. "Me lähtume kiirabi väljakutsete statistikast ja seal on palju selliseid väljakutseid, mida tegelikult kiirabi ei peaks lahendama," tõdes linnapea.

Perearstide selts on plaani kritiseerinud, tuues välja nakkusohu ning asjaolu, et kiirabi ei saa retsepte väljastada. Endise hinnatud lastearsti Adik Levini sõnul on perearstide seltsi kriitika positiivsele sammule arusaamatu.

"Perearstide seltsi kriitika on pehmelt öeldes ebaeetiline. Nad ise ei käi kodus ega lase seda ka teistel teha," viitab Levin sellele, et perearstid ei tee piisavalt koduvisiite. "Suur protsent perearste on juba pensionieas. Kodudes käimine on juba füüsiliselt raske. See on üks objektiivsetest põhjustest, aga miks teha kriitikat positiivsele sammule, on arusaamatu."

Võimatu abi saada

"Kui laps jääb nädalavahetusel öötundidel haigeks, siis on võimatu abi saada," ütles Levin, et perearstide kättesaadavuse puudumine nädalavahetustel ja konsultatsioonid ilma last nägemata ei asenda arstivisiiti. "Konsultatsioonis peab last nägema ja kuulama. Antud juhul linn näeb, et pediaatrias on selline korralagedus ja püüab olukorda parandada. Võtan mütsi maha Tallinna linna ees, kes on lõpuks tõepoolest hakanud lapsi ja peresid aitama."

Kiirabibrigaadi loomine haigete laste külastamiseks ei ole endise lastearsti sõnul aga uus idee. "Kõik uus on tihti hästi unustatud vana. Umbes 40 aastat tagasi lõi doktor Gilja Melamed Tallinna kiirabi juurde Laste vältimatu abi osakonna. Seal töötasid lastearstid ja see toimis väga hästi. Mäletan, kui 1990ndate alguses käisid sakslased ja rootslased meil ja ütlesid, et küll teil on kihvt süsteem, ärge seda lõhkuge," meenutas Levin.

Levin lisas, et lapsel on kõige parem olla kodus ema ja isaga. "Tervishoiusüsteem peab olema lapse jaoks. Kõik, mida tehakse, tuleb teha lapse huvides, mitte vastupidi. Lapsel on parem olla kodus oma ema ja isaga kui solgutada mööda haiglat," ütles ta.