Advokatuur ja Lastekaitse Liit nõustasid rekordarvu lastega peresid

Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu koostööprojekti "Hea nõu lastega peredele" raames nõustati tänavu kokku 154 peret, neist iga kolmas oli venekeelne nõustatav.

Võrreldes eelnevate aastatega on ennekõike kasvanud isaduse tuvastamise küsimusega seotud pöördujate arv.

Advokatuuri kantsleri Hillar Lauri sõnul on alates aastast 2010 advokatuur projekti raames nõustanud kokku üle 1250 lastega pere. "Tasuta õigusnõustamise järele on Eestis väga suur vajadus. Mul on väga hea meel, et advokatuur saab koos Lastekaitse Liiduga nendele peredele appi tulla, kes iseendale õigusabiteenust rahalistel põhjustel lubada ei saa," kommenteeris Lauri.

Lastekaitse Liidu projektijuhi Helika Saare sõnul kasvab iga aastaga inimeste teadlikkus sellest, mis teemadel abi saab küsida. "Varasemate aastatega võrreldes küsiti tänavu rohkem nõu isaduse tuvastamisega seotud küsimustes," märkis Saar.

Tema kinnitusel on projekti raames toimunud nõustamine olnud ka väga edukas. "Nõustatavate tagasiside on olnud väga positiivne. Pea kõik nõustatavad tõdesid, et leidsid nõustamise käigus lahenduse enda probleemile," lisas Saar.

Lisaks näost näkku nõustamisele Tallinnas toimuvad nõustamised ka Skype’i vahendusel Sillamäel ja Hiiumaal. Projekt jätkub ka järgmisel aastal, mil projektis löövad kaasa advokaadid Helen Hääl, Senny Pello, Ene Mõtte, Helen Tomberg, Eva Tibar, Oksana Sobko, Eve Selberg, Anneliis Räpo, Marje Mängel, Tiina-Mare Hiob, Liis Mäeker, Ene Ahas, Natalja Santaševa. Esimesed nõustamised uuel aastal toimuvad juba 17. jaanuaril.

Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles liidu büroos eelregistreerimisega igal kolmapäeval ning nõustamine on kõikidele tasuta. Nõustamise teemad on perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine.