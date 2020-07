Aeg: valitsus andis Helmele mandaadi

Kindlatest advokaadibüroodest justiitsminister Raivo Aegi sõnul valitsuses ei räägitud, vaid ülesanne usaldati vastutava valdkonna ministri hoolde. "See on tavapärane rutiinne tegevus," selgitas Aeg.

Aegi sõnul andis valitsus rahandusminister Martin Helmele volituse pidada läbirääkimisi, teha hange ja sõlmida leping advokaadibürooga, kes võiks Eesti huve rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes kõige paremini esindada, vahendas BNS Postimeest.

Juulis teatas Helme lepingu sõlmimisest USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP, advokaadiks Louis Freeh. "Tegemist on endise FBI peadirektoriga, selles mõttes võiks usaldusgarantii olla," arvas Aeg.

Peaminister Jüri Ratas põhjendas, et Eesti peab oma positsioone kaitsma USA-s selle menetluse raames. "See ongi põhjus, miks rahandusministeerium on sellise valiku teinud," lausus Ratas.

Helme sõnul tegi ministeerium pakkumise kolmele rahvusvahelisele õigusabibüroole. Need, kel suured ärihuvid Venemaal, taandasid ennast. "Freeh vastupidi ütles, et temal neid ärihuve, huvide konflikte ei ole," sõnas Helme eile Kuku raadios.

Freeh’ taustakontrolli tegi Eesti välisministeeriumi saatkond Ameerikas. "Me tegime kõrvale ka veel teise taustakontrolli, milles saime teada, et Freeh, kes teeb päris palju lepingulist tööd Ameerika Ühendriikide valitsusele, on üsna hiljuti läbinud Ameerika Ühendriikide väga põhjaliku turvakontrolli, et tal ei oleks [huvide konflikti]. Sest ta tegi just ühe tööotsa, kus oli ka seotus Vene klientidega. Sealt sai ta nii-öelda puhta paberi, et tal ei ole mingisuguseid huvide konflikte venelastega," selgitas Helme.