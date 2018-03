Aerofotode konkurss ootab osalejaid

Vene kultuuri linnafestivali 100ѢFEST raames kuulutab Tallinna linn välja aerofotode konkursi, mille teemaks on "Vene kultuuri jälg Tallinnas".

Parima töö autor saab kingituseks kaasaegse drooni DJI Mavic Air. Konkursile saab töid esitada kuni 1. aprillini.

"Tallinn on täis põnevaid kohti. Huvitav oleks nende peale vaadata uue nurga alt. Selleks, et konkursile laekunuid pilte saaksid kõik huvilised nautida, valmib kõikide finalistide töödest näitus," ütles konkursi žürii liige ja Tallinna Linnvolikogu esimees Mihhail Kõlvart.

Konkursile esitatavad aerofotod peavad olema tehtud Tallinnas, tehtud drooni abil ning fotol peab olema pealkiri. Foto juures peab olema seletav tekst, mis on pildil kujutatud ning kuidas see Tallinna vene kultuuriga seotud on. Tekst pikkusega 3-10 lauset peab pildi ideed lahti seletama. Iga osaleja võib esitada kuni 3 pilti, faili resolutsioon peab olema vähemalt 3500px (laius), värvuse korrigeerimine on lubatud. Keelatud on kasutada aga fotomontaaži tehnikat. Töid saab esitada 1. aprillini e-maili aadressil opjatfest@gmail.com

Vene kultuuril ja ajalool on väga palju kokkupuutepunkte Eesti ja Tallinna ajalooga. Vene kultuuril on kahtlemata oma jälg Tallinna territooriumil, seda nii arhitektuurimälestistes kui ka traditsioonides, kommetes ja keeles. Fotokonkurss "Vene kultuuri jälg Tallinnas" kutsub osalejaid jutustama oma kokkupuutest või kogemustest Eesti pealinna vene kultuurijälje selle osaga, mida on võimalik pildile jäädvustada.

Konkursi žürii liikme ja fotograafi Ksenia Šabanova sõnul pälvivad konkursil eelise need pildid, mille autorid heidavad värske pilgu vene kultuurile Tallinnas, kasutades selleks ebastandardset lähenemist. "Pilt peab olema mitte üksnes ilus, vaid ka jutustama väikese loo, mis rikastab teadmisi Tallinnast ning laiendab konkursi auditooriumi silmaringi," märkis Šabanova.

Fotokonkursi žüriisse kuuluvad Ksenia Šabanova, Jan Kronberg, Anton Novožilov, Stanislav Moškov, Ants Vahter Aleksandr Kljutšenkov ja Mihhail Kõlvart.