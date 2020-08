AFP: Koroonaviirusesse on nakatunud üle 18 miljoni inimese

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Pandeemia algusest saadik on registreeritud vähemalt 18 011 763 nakkusjuhtumit, samal ajal on COVID-19 nakkuste arv taas tõusuteele pööranud. Ainuüksi viimase nelja päevaga on kokku tuvastatud miljon uut nakkusjuhtu.

Pandeemia algusest saadik on registreeritud vähemalt 18 011 763 nakkusjuhtumit, samal ajal on COVID-19 nakkuste arv taas tõusuteele pööranud. Ainuüksi viimase nelja päevaga on kokku tuvastatud miljon uut nakkusjuhtu.

Koroonaviirusesse nakatunud inimeste arv ületas eile 18 miljoni piiri, vahendas BNS uudisteagentuuri AFP ametlikku statistikat.

Pandeemia algusest saadik on registreeritud vähemalt 18 011 763 nakkusjuhtumit, samal ajal on COVID-19 nakkuste arv taas tõusuteele pööranud. Ainuüksi viimase nelja päevaga on kokku tuvastatud miljon uut nakkusjuhtu.

Üle poole maailma juhtumitest on registreeritud Ühendriikides ning Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere basseini riikides. Ühendriikides on tuvastatud kokku üle 4,8 miljoni nakkus- ja üle 158 000 surmajuhtumi.

Teisel kohal on Brasiilia, kus on tuvastatud üle 2,7 miljoni nakkus- ja üle 94 000 surmajuhtumi. Kolmandal kohal on India 1,8 miljoni nakatunu ja enam kui 38 000 surnuga.

Üleilmselt on koroonaviirusse surnud üle 690 000 inimese. AFP kogutud statistika riikide valitsustelt ja Maailma Tervishoiuorganisatsioonilt (WHO) peegeldab tõenäoliselt vaid murdosa tegelikest numbritest.

Paljud riigid võtavad proove vaid sümptomaatilistel alustel või vaid kõige tõsisemate juhtude puhul.