AHHAA keskuses sündis uus külastajarekord

Mullu 20-aastaseks saanud Teaduskeskusel AHHAA oli 2017. aasta läbi aegade kõige edukam, uued rekordid sündisid nii kuu kui ka aasta lõikes. Keskuse uus aastane külastajarekord on 225 758 inimest.

AHHAA keskuse juhatuse esimees Andres Juur märkis, et selle numbriga edestatakse eelmist, 2014. aastast pärinevat rekordit ligi 8000 inimesega ning eelmise aastaga võrreldes on külastajaid enam kui 20 000 võrra rohkem. Kasv on tulnud peamiselt perede arvelt.

"2017. aastal kasvas perede osakaal ja see tähendab, et pered väärtustavad üha rohkem koos veedetud aega ning leiavad seeläbi tee ka meie juurde," sõnas Juur. "Pered veedavad siin aega kahest tunnist kuni terve päevani. AHHAA külastus annab võimaluse tegeleda millegagi, mis on huvitav igale vanusegrupile. Ei laps ega täiskasvanu ei pea siin igavust tundma, vaid kõigil on midagi teha."

Juur lisas, et 2017. aastal on Tartu muutunud atraktiivseks sihtkohaks. AHHAA külastajatest moodustavad 36 protsenti mitte-eestlased, neist suurima osakaaluga on lätlased. Lõunanaabrite juurest tuli külastajaid eelmisel aastal üle 44 500 inimese.

"Tihti on küsitud, et kas Eesti Rahva Muuseum on AHHAA konkurent, aga mina ütlen, et me oleme koostööpartnerid. ERM-il on positiivne mõju sellele, et inimesed leiaksid tee Tartusse ja AHHAA keskusesse. On palju neid olukordi, kus meie linna tulijad külastavad sama päeva sees mõlemat asutust. Sattusin ise peale ühele lätlaste kooliekskursioonile, kus lapsed jäid AHHAAsse, aga õpetajad ise läksid ERM-i. Mõlemad asutused täiendavad üksteist ja annavad väga hea põhjuse Tartusse tulemiseks," ütles ta.

Juhatuse liikme Pilvi Kolgi sõnul on suur ka korduvkülastajate number. Nimelt tervelt 40 protsenti AHHAA külastajate hulgast moodustavad inimesed, kes on varem juba AHHAA näituseid näinud.

"Ma julgen soovitada, et need lapsevanemad, kes tahavad oma lapsega mõtestatult aega veeta, jätku nutiseadmed koju ja tulge siia. Meie majas ei istu lapsed ekraani taga, vaid iga eksponaadi juures leiab lapsevanem võimaluse lapsega suhelda ning teda õpetada. Muidugi on ka vastupidiseid olukordi, kus laps saab lapsevanemat juhendada," rääkis juhatuse liige.

AHHAA rekordi sünni taga näeb Kolk mitmeid põhjuseid. Üks neist on see, et keskuses korraldati eelmisel aastal kokku üle 40 erineva teemapäeva ja sündmuse.

"Teine põhjus on meie kaks korda aastas vahetuvad suured näitused. Sellel suvel majas olnud "Ahhaa, inimkehad!", osutus tõeliseks külastajahitiks, tuues meie majja meditsiinihuvilisi ja neid külastajaid, kellel lapsed on juba suureks kasvanud," möönis Kolk.

Teaduskeskuses AHHAA saab kuni 15. aprillini tutvuda näitusega "Ahhaa, talisport", kus külastajaid ootavad armastatud talialad. Maikuus avab AHHAA juba põneva näituse merekoletistest.