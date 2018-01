Aina rohkem abielluvad verinoored ning lastega paarid. Möödunud aastal pani Jõgevamaal leivad ühte kappi 51 paari, Tartumaal abiellus 857 paari. Võrreldes 2016. aastaga pole Jõgevamaal mingit muutust olnud, Tartumaal on aga kasvanud sõlmitud abielude arv 12 võrra.

Möödunud aastal pani Jõgevamaal leivad ühte kappi 51 paari, Tartumaal abiellus 857 paari. Võrreldes 2016. aastaga pole Jõgevamaal mingit muutust olnud, Tartumaal on aga kasvanud sõlmitud abielude arv 12 võrra, vahendas BNS Postimeest.

Tartu perekonnaseisutoimingute peaspetsialisti Sirje Juusi hinnangul on abiellumis-iga viimase paari aastaga kahanenud.

"Viimase kahe aastaga on verinoored, aga ka lastega paarid, kes juba näiteks kümme aastat koos elanud, rohkem abielluma hakanud," rääkis ta.

Juus leidis, et abiellumine on paari aastaga ka populaarsemaks muutunud.

"Tahaks loota, et see nii jätkub," lisas ta. Juus selgitas, et vabaabielu lõpetamisel võivad tekkida probleemid varajagamisel, mis on abielulahutuse puhul aga reguleeritud.

"Vabaabielu taandub, inimesed tulevad küsima, kuidas vabaabielu lahutada, ja nad saavad aru, et see on päris keerukas," sõnas Juus.

26 aastat ametis olnud Juus ütles, et vene rahvusest paarid lähtuvad siiani traditsioonidest: kõigepealt abiellutakse, lapsed saadakse alles pärast pulmi.

Viimase kümne aasta abiellumise madalseis jäi statistikaameti andmetel Tartumaal 2010. aastasse, kui sõlmiti 620 abielu. Jõgevamaal oli abiellujaid viimase dekaadi vältel kõige vähem 2013. aastal, kui sõlmiti 44 abielu. Kuigi abielude arv on tõusuteel, on ka lahutuste osakaal aastas üsna suur. Viimaste aastate statistika järgi lahutab Jõgevamaal peaaegu sama palju paare, kui abiellub. Kui keskmiselt abiellub seal aastas 40–50 paari, siis tuleb sama aja vältel ette ka ligi 30 lahutust.

Tartumaal on viimastel aastatel lahutatud üle 300 abielu aastas, kirjutab Postimees.