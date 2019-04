Aivar Kokk: Ratas keskendus oma kõnes ühisosa leidmisele

Riigikogu Isamaa fraktsiooni liikme Aivar Koka sõnul näitas Jüri Ratase kõne tema üht suurimat tugevust, milleks on võime leida ühisosa erinevate osapoolte vahel.

Aivar Koka sõnul jookseb meie ühiskonnast läbi mitu rindejoont, olgu need siis regioonipõhised või väärtuspõhised, kuid need erinevused ei tohi saada takistuseks Eesti elu edendamisel. "Ei ole meie ja teie Eestit vaid on meie kõigi Eesti. Lihtne on jagada ühiskonnagruppe nende elukoha või vaadete põhjal õigeteks või valedeks, kuid see ei vii meid edasi. Me oleme viimase kuu jooksul näinud, kuidas erinevad nõudmised ja ultimaatumid ainult takistavad lahenduste leidmist. Ratas on seda mõistnud algusest peale ning positiivse ühisosa leidmine on olnud selle võrra lihtsam."

Ratase kõnest tõi Kokk esile mõtted, mis seostusid ühiskonna sidusa ja ühtse regionaalse arenguga. "Selle koalitsiooni üks prioriteete on regionaalpoliitika ning see väljendus ka Ratase kõnes. Investeeringud taristusse, riigipalgaliste töökohtade Tallinnast välja viimine, maapiirkondade arengu toetamine ning abivajajate abistamine aitab hoida Eesti ühiskonda ühtsena."