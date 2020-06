Aivar Mäe töösuhte osas Estonia nõukogu otsust ei teinud

"Aivar Mäe on läbi aegade olnud väga teatraalne ja tugev isiksus. Ta on lõpuks aru saanud, et muutuvas ajas ei ole uus generatsioon paljusid tema nalju vastu võtnud," ütles Rahvusooper Estonia nõukogu esimees Arne Mikk.

Täna kogunenud rahvusooper Estonia nõukogu tõdes, et teatrijuht Aivar Mäe väidetavalt ahistava käitumise kohta infot napib, mistõttu ei tule tema töösuhte lõpetamine praegu kõne alla, vahendas BNS.

Mikk märkis pressikonverentsil, et kuigi teatri tavad ongi tavapärasest veidi vabameelsemad, siis Mäe vastu esitatud süüdistusi Estonia tolereerida ei saa. "Aivar Mäe on läbi aegade olnud väga teatraalne ja tugev isiksus. Ta on lõpuks aru saanud, et muutuvas ajas ei ole uus generatsioon paljusid tema nalju vastu võtnud. Arvan, et ta on aru saanud, et tema käitumismaneer peab totaalselt muutuma," ütles ta.

Nõukogu koguneb uuele koosolekule järgmisel nädalal, millest võtavad osa ka appi kutsutud usaldusisikud. "Tõe saab välja selgitada ainult kohtumenetlus. Nõukogu ei püüa ega saagi süüküsimust lahendada. Meie saame tasada rahvusooperi hea maine ja tööõhkkonna eest. Seda me ka teeme," ütles ta.

Eesti Ekspress kirjutas esmaspäeval anonüümseks jäänud endistele ja praegustele rahvusooperi naistöötajatele tuginedes, et Aivar Mäe käitumine nendega on olnud alandav ja ahistav. Mäe sõnul on tegemist kontekstist välja rebitud episoodidega ja pahatahtliku laimuga.