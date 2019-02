Välisriikide püsielanikud tegid esialgsetel andmetel 2018. aastal Tallinnasse 4,6 miljonit külastust – pisut rohkem kui eelmisel aastal ning kulutasid siin hinnanguliselt 1,05 miljardit eurot, mida on 3% rohkem kui aasta varem. Abilinnapea Aivar Riisalu tõdes, et Tallinna Sadamaga tuleb leida lahendus, kuidas rohkem kruiisituriste vastu võtta, sest varsti ei mahu nad enam hooajatipul linna ära.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul teevad Tallinna turisminumbrid rõõmu, kuid samas on äärmiselt oluline pingutada koos ettevõtjate ja riigiga selle nimel, et vähendada turismi hooajalisust pealinnas. "Tallinna turismiturundustegevused tuleb suunata eelkõige madalhooajale ning meelitada just selleks ajaks Tallinnasse rohkem erinevaid rahvusvahelisi üritusi ja konverentse," märkis Riisalu.

Suvine vanalinn tõmbab turiste

Abilinnapea tõdes, et meil ei ole veel liiga palju turiste, kuid on perioode, mil turiste on ühel ajahetkel ühes kohas koos liiga palju. "Suvekuudel, kui on linnas palju kruiisituriste, on turismikoormus iga aastaga kasvamas. Koostöös Tallinna Sadama ja kruiisituriste teenindavate ettevõtjatega vajavad lahendamist probleemid, et muuta näiteks enam kui saja turismibussi väljumine sadamast lühikese aja vältel sujuvamaks," sõnas Riisalu.

58% Tallinna väliskülastustest olid ühepäevakülastused (kokku ca 2,7 miljonit), sealhulgas 635 000 kruiisituristide külastust. 42% väliskülastajatest (1,9 miljonit) jäi Tallinnasse mitmeks päevaks ja nendest ööbis 76% mõnes Tallinna majutusettevõttes (kokku ligi 1,5 miljonit välisturisti) ning 24% külaliskorteris või sõprade-tuttavate juures. Külaliskorterites, sõprade-tuttavate juures ööbis hinnanguliselt 471 000 väliskülastajat. Tallinnas on hinnanguliselt üle 2500 külaliskorteri, kus on alla viie voodikoha.

Tallinna majutusettevõtetes peatus Statistikaameti andmetel kokku 1,71 miljonit turisti. Kõikidest turistidest moodustasid välisturistid 85%. Tallinna kolm suuremat turismiturgu on Soome, Venemaa ja Saksamaa. Soomest saabus 40% kõikidest majutunud väliskülastajatest (578 250 turisti, -11%), Venemaalt 10% (140 200, +1%) ja Saksamaalt 7% (101 600, +17%). Ka teiste oluliste sihtturgude arengud olid erisuunalised: Lätist suurenes turistide arv +3%, Suurbritanniast +6%. Rootsi turistide arv vähenes -5% ja Norra turistide arv -7%. Siseturiste majutati 252 300, mis oli 7% mullusest rohkem. Turistid veetsid Tallinna majutusettevõtetes kokku 3,1 miljonit ööd (+2%). Neist moodustasid välisturistide ööbimised 86% (kokku 2 709 846 ööd) ja siseturistide ööbimised 14% (kokku 439 780 ööd). Välisturistide ööbimised kasvasid 1% võrra ning siseturistide ööbimised 8% võrra.

Tallinna majutusettevõtetes peatunud välisturistide reisid jagunesid aasta lõikes ebaühtlaselt. 2/3 eelmise aasta välisturistide linnakülastustest tehti aprillist-oktoobrini ja välisturiste oli kõige rohkem juulis.

Tallinnasse tullakse ka tööreisile

Tallinna majutusettevõtetes peatunud külastajate reisi keskmine pikkus oli 1.84 ööd (+2%). Siseturistid viibisid Tallinna majutusettevõtetes keskmiselt 1.74 ööd ja välisturistid keskmiselt 1.85 ööd. 66% majutusettevõttes peatunud turistidest tuli Tallinnasse puhkusele, 31% moodustasid tööreisijad (sh 4% konverentsireisid), 3% muudel eesmärkidel linnakülastajad. Puhkusereiside arv vähenes 5%, tööreiside hulk kasvas 9%, muudel eesmärkidel linnakülastuste arv suurenes 5%.

Tallinna külastas eelmisel aastal 635 000 kruiisituristi. Suurimad kruiisituristide sihtriigid olid Saksamaa (30% kruiisituristidest), USA (21%) ja Suurbritannia (12%). Majutusettevõtete sissetulek majutusteenuste müügist oli 149 miljonit eurot (+4%).