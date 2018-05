Ajage lapsi liikuma

Kirutud nõukogude ajal, näiteks 1980ndatel, aeti lapsed koolis vahetundide ajal poolvägisi jalutama.

Ning õpetajad käisid, nagu siis tundus, pidevalt närvidele jutuga, et vahetund ongi liigutamiseks. Praegusel nutiajastul aga ei tule üllatusena, et tervise arengu instituudi hiljutise uuringu järgi on Eesti koolide 1. klassi õpilastest iga kümnes rasvunud ja 16% ülekaalulised. Võib jäädagi vaidlema, kummal on siin suurem vastutus, kodul või koolil. Kuid ajal, mil mõnedki lapsevanemad kurdavad, et pole raha lapse kooliekskursiooniks, võiks üks tasuta pakutav trenn igale õpilasele kasuks tulla. Õpetajatele aga soovitus: käige liikumise osas lastele rohkem närvidele, hiljem on nad tänulikud.