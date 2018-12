Ajateenija lapse toetus tõuseb kuus korda

Valitsus arutab täna ettepanekut tõsta ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse seniselt 50 eurolt 300 eurole kuus.

Valitsus arutab neljapäevasel istungil kaitseministeeriumi ettepanekut muuta ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse suurust ning tõsta seda seniselt 50 eurolt 300 eurole kuus, vahendas BNS.

Ajateenija lapse toetuse tõstmisel on lähtutud perekonnaseaduses kehtestatud lapse elatise suurusest, mille kohaselt ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool töötasu alammäärast. Praegu on töötasu alammäär 500 eurot. Seega on igakuise elatise miinimumiks 250 eurot.

Lapse toetust makstakse lisaks ajateenija igakuisele toetusele, mis on sõltuvalt teenistuse kestusest 100 kuni 200 eurot kuus.

Viie aasta lõikes keskmiselt saab ajateenija lapse toetust 60 last. Tänavu on toetust makstud 48 lapsele.

Määrus jõustub tulev aasta 1. jaanuaril.