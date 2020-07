Ajateenistust alustab ligi 2000 noort

"Vaatamata eriolukorra tõttu algselt ära jäänud arstlikele komisjonidele, suutsid ameti töötajad täita väljaõppele suunatavate kutsealuste piirnumbrid," märkis Kaitseressursside Ameti peadirektor Marlen Piskunov.

Tuleva nädala algul alustavad Kaitseressursside Ameti (KRA) kutsel üle Eesti ajateenistust taas uued kutsealused, kokku ligi 2000 noort, vahendas BNS.

Piskunov tõdes, et käesolev on eriline aasta. "Viiruse tõttu kehtestatud eriolukord sundis ametit pea kahe kuu vältel arstlikke komisjone ära jätma. Teadsime, et hulk vabatahtlikke soovis ajateenistust alustada nimelt juulis, ent neil oli läbimata arstlik komisjon. Seepärast alustasime mai algupoolel komisjonide tööd veel enne eriolukorra lõpetamist ja saime tubli täienduse noormeeste ja neidude näol, kes suunduvad nüüd kaitseväkke."

Omal algatusel lähevad ajateenistusse juba enam kui pooled kutsealustest. "Rõõmu teeb seegi, et vabatahtlike seas oli suur hulk klassiga ajateenistusse minejaid. Kui mullu läks klassiga koos aega teenima noori neljast koolist, siis tänavu on neid juba 17 klassi üle Eesti. On hea meel tõdeda, et noored tajuvad oma rolli ja vastutust riigi kaitsmises. Nendel noortel inimestel on teenistuse alustamiseks vajalik turvatunne ka ammuste sõprade näol olemas ja üleminek muutunud oludesse ei tundu nii ärev," ütles Piskunov.

Aasta-aastalt suureneb vabatahtlike neidude osatähtsus. Eelmisel aastal asus aega teenima kokku 38 neidu. Nüüd on ainuüksi juulis nimekirjas üle 40 neiu, kes on valmis võtma kaitseväekohustuse ja ajateenistuse läbima.

"Vaatamata eriolukorra tõttu algselt ära jäänud arstlikele komisjonidele, suutsid ameti töötajad täita väljaõppele suunatavate kutsealuste piirnumbrid. Selleks vaatasime tööprotsessid üle ja suurendasime uuesti tööd alustanud arstlike komisjonide arvu. Iga võimaliku vabatahtliku kutsealusega tegeldi eraldi, leidmaks parimat viisi tema teenistusse asumiseks. Seda näitab ka vabatahtlike suhteliselt suur osakaal," ütles Piskunov.

Lõviosa kutsealustest alustab väljaõpet esimese jalaväebrigaadi üksustes. Veidi vähem noori siirdub teise jalaväebrigaadi ja muudesse üksustesse.

Võimalikku koroonaviiruse ohtu silmas pidades palub Kaitseressursside Amet, et ajateenistusse minevaid noori ei tuleks saatma liialt palju sõpru ja pereliikmeid.

Järgmine kord kutsub KRA noori ajateenistusse 12. ja 13. oktoobril.