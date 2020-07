Eesti Pääste

"Liiklusõnnetusele kopteriga reageerimise projekt on Eestis ainulaadne. Me prognoosime, et aastas on kuskil 10 kuni 15 sellist kiirabi kutset, millele me peaksime kopteriga reageerima," ütles Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov. "Projekti kasutegurid on parem ja kõrgem turvatunne, et isegi reisides mööda Eestit saab olla kindel, et kui traumakeskus asub näiteks 100 km kaugusel, pääseb inimene liiklusõnnetusse sattudes kopteriga suhteliselt kiiresti haiglasse."