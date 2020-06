Alaealiste töötamise piiranguid leevendatakse

"Pean oluliseks, et noored õpiksid võtma tööga seotud vastutust, aga saaksid samal ajal töötada turvaliselt, teha jõukohast tööd ja saada selle eest ka kokkulepitud tasu," märkis sotsiaalminister Tanel Kiik.

Eilsel kabinetinõupidamisel arutas Vabariigi Valitsus võimalusi noorte varase töökogemuse soodustamiseks ning toetas sotsiaalministri ettepanekut panna kokku meetmete pakett kitsaskohtade leevendamiseks. Kõne all olid muudatused, millega kiirendada noorte töölevõtmise protsesse ning soosida noorte ametlikku, töölepinguga töötamist.

"Mul on hea meel, et paljud noored soovivad suvisel koolivaheajal teha tööd, et saada esimesi töökogemusi ning teenida oma isiklikku taskuraha. Pean oluliseks, et noored õpiksid võtma tööga seotud vastutust, aga saaksid samal ajal töötada turvaliselt, teha jõukohast tööd ja saada selle eest ka kokkulepitud tasu. Esimese töökogemuse saamine õppimise kõrvalt on kindlasti oluline ka hariduse omandamise järgselt tööturule siirdudes," sõnas Kiik.

Sotsiaalministeeriumi koostatud analüüsist selgus, et suur osa alaealisi on tööle võetud võlaõiguslike lepingutega või töötavad mitteametlikult, mis ei paku piisavaid sotsiaalseid garantiisid ega taga ka kaitset tööõnnetuste korral või korrektset palgamaksmist. Et suurendada töötamisel alaealiste sotsiaalseid tagatisi, tuleks muuta töölepinguseadust selliselt, et tööandjal ja töötajal oleks võimalus kokku leppida tööajas ajavahemikuna ehk võimalus sõlmida miinimum-maksimum töötundidega tööleping. See võimaldaks paindlikult kasutada tööaega, mis on oluline hooajatööde puhul, kus töö andmine võib sõltuda näiteks ilmastiku tingimustest.

Samuti on plaanis leevendada alaealiste töötamise piiranguid, kaotades edaspidi kohustuse 13-14-aastaste puhul küsida tööinspektorilt 10 tööpäeva enne noore tööle asumist selleks nõusolekut. Töölepingu sõlmimiseks tuleb edaspidi tööinspektorilt nõusolekut küsida vaid 7-12-aastaste noorte tööle võtmise puhul, nagu näeb ette ka Euroopa Liidu direktiiv noorte kaitse kohta tööl.

Lisaks on plaanis analüüsida võimalust tulumaksuseaduse muutmiseks, et tulevikus ei vähendaks lapse teenitud tulu lapsevanema täiendavat maksuvaba tulu, mida arvestatakse alates teisest lapsest.

Alaealistega seotud tööõnnetuste riskide maandamiseks on plaanis arendada tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, millega paraneks infovahetus tööinspektsiooni ning maksu- ja tolliameti vahel. See omakorda võimaldaks tööinspektoril anda kiiremini tööandjale vastuse seoses alaealise palkamisega. Lisaks hakkaks süsteem edaspidi juhtima tööandjate tähelepanu tööõnnetuste riskidele, mis võimaldaks neid paremini maandada.

Sotsiaalministeeriumis koostati analüüs millega selgitati välja probleemkohad alaealiste töötamisega nii tööandjate kui ka alaealiste vaates ning analüüsiti, mida annaks teha nii seaduste kui ka meetmete tasandil alaealiste töökogemuse saamise hõlbustamiseks. Valitsus toetas kabinetinõupidamisel sotsiaalministri ettepanekut panna probleemide lahendamiseks kokku seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus.