22. mail kell 18 tutvustab Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8) uudiskirjandust Alan Adojaan.

Tema sulest on ilmunud raamatud "On nagu pole" ja "Elu läbi taksopeegli". Ta on ka uue kaasahaarava põnevussarja "Lõks" kaasstsenarist. Üritusel tutvustab Adojaan 2017–2018. aastal ilmunud teoseid, mis talle kõige rohkem muljet avaldanud ja meelde jäänud. Osalemine tasuta, info merle.tanilsoo@tln.lib.ee või 683 0919.