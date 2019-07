1. augustist tekib rongisõitjatele kasutajakonto loomise võimalus, mis võimaldab Elroni sõidukaardil oleva rahaga piletiostu eest tasuda ka veebis ning lihtsustab ühe kasutajaga seotud erinevate sõidukaartide haldamist.

"Alates neljapäevast, 1. augustist pakume rongisõitjatele võimaluse luua Elroni veebilehel oma kasutajakonto, mis lihtsustab sõidukaartide haldamist ja võimaldab tasuda sõidukaardil oleva rahaga ka veebist ostetavate piletite eest. Kui seni sai turvalisuse huvides Elroni sõidukaardil olevat raha kasutada üksnes rongis pileti ostmisel, siis nüüd saab kasutajakonto olemasolul seda teha ka veebis," tõi esile Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. "Konto ei ole isikustatud, piisab e-maili aadressist".

Uuendus hõlbustab ka erinevate sõidukaartide haldamist.

"Kontoga on võimalik siduda erinevaid sõidukaarte ning kaartidele ka personaalsed nimetused anda. Seega kui peres on mitu sõidukaarti, saab näiteks lapsevanem mugavalt kontole sisse logides lapse kaardile raha laadida või pileteid osta, ilma et peaks iga kord teadma kaardi numbrit," täpsustas Kongo.

Kasutajakonto vahendusel on mugav vaadata ka aktiivseid pileteid ja ostuajalugu ning kaardile raha laadida, samuti e-mailile ostetud piletite QR-koode mugavalt piletikontrollimiseks kuvada. Oma konto saab luua Elroni piletimüügisüsteemi leheküljel elron.pilet.ee, vajutades lehe paremal ülaservas valikule "Loo konto".

Kasutajakonto funktsiooni lisandumine on osa Elroni piletimüügisüsteemi arendusest eesmärgiga parandada kasutajakogemust. Elroni müügi ja arendusjuht nentis, et konto loonud klientidel on edaspidi mõningane eelis ka ette ostetud piletite tagastamise korral. Seni on Elron olnud ainuke transpordi teenusepakkuja, kes on reisijale tagastanud eelmüügist ostetud pileti maksumuse täies ulatuses, kui selleks on soovi avaldatud vähemalt tund enne reisi väljumist.

"Seoses kasutajakonto lisandumisega piletimüügisüsteemi saab piletite tagastussüsteem samuti väikese uuenduse. Sarnaselt teistele teenusepakkujatele – näiteks bussitranspordi ettevõtetele – arvestatakse pileti maksumusest maha teenustasu (1 euro), kui reisija soovib piletiraha tagastust arvelduskontole. Kui reisija soovib ette ostetud pileti tagastada, tehes seda meie piletimüügisüsteemi leheküljel, ning saada tagastatava summa Elroni sõidukaardile, tagastatakse pileti maksumus ka edaspidi täies ulatuses ja teenustasuta," rõhutas Kongo.

"Kasutajakonto loomine on siinkohal oluline, kui soovitakse sõidukaardile laekunud raha kasutada hiljem uue pileti ostmiseks veebis."