Alates homsest saab regionaalhaiglas viibivaid patsiente külastada

"Nakkusoht ei ole veel kadunud ja palun kõigil panustada haiguse ennetusse, märksõnadeks on siinkohal teadlikkus ja järjepidev infektsioonikontroll," ütles Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving.

COVID-19 epidemioloogiline olukord on paranenud ja arvestades Terviseameti soovitusi leevendab Regionaalhaigla seniseid piiranguid. Haigla peauksest sisenemisel ei tule enam läbida tervisekontrolli ja küsitlust ning kaitsemaskide kandmine haiglaruumides ei ole enam kohustuslik. Samuti lubatakse alates homsest külastada haiglas viibivaid patsiente.

"Hea meel on tõdeda, et Eestis on hetkeseisuga COVID-19 haiguse levik kontrolli all. Regionaalhaigla teeb kõik endast oleneva, et tagada patsientide ohutus ja vähendada COVID-19 nakatumise riski. Siiski soovin rõhutada, et nakkusoht ei ole veel kadunud ja palun kõigil panustada haiguse ennetusse, märksõnadeks on siinkohal teadlikkus ja järjepidev infektsioonikontroll. Oluline on igaühe panus, et COVID-19 haigusesse nakatunute arv püsiks jätkuvalt langustrendis," rõhutas Talving.

Regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Gaidajenko sõnul on haigla leevendanud mitmeid piiranguid. "Alates 9. juulist lõppeb patsientide külastuskeeld ning taas saab haiglaravil viibijaid külaskäiguga rõõmustada, kuid viirushaiguste sümptomite korral on patsientide külastamine rangelt keelatud. Haigena jääge koju – nii kaitsete nii enda kui teiste tervist," ütles Gaidajenko ning lisas: "Jätkuvalt tuleb hoolikalt jälgida ennetusmeetmeid - käsi desinfitseerida või korralikult pesta, järgida köhaetiketti, vältida mustade kätega näo katsumist ja hoida ohutut distantsi."

Millised on muudatused?

· 9. juulist tohib taas külastada haiglaravil viibivaid lähedasi.

· Haigla peauksest sisenemisel ei tule enam läbida tervisekontrolli, uksel palume käed puhastada antiseptikumiga.

· EMO-s ei toimu enam kirjalikku tervisedeklaratsiooni esitamist.

· Kaitsemaski kandmine ei ole haiglaruumides kohustuslik. Viirushaiguste sümptomite korral ei tohi lähedasi külastama ning vastuvõtule tulla.

· Kui Teil on palavik, köha või muud viirushaiguste sümptomid või olete olnud lähikokkupuutes COVID-19 haigega, siis loobuge palun vastuvõtust ning teavitage sellest telefoninumbril 617 1049 või e-postil registratuur@regionaalhaigla.ee ja teile leitakse uus aeg.

· Kõigile vastuvõtule ja haiglaravile tulijatele koroonaviiruse proovi ei tehta, testi vajadusest teavitab raviarst.

· Palume haiglas järgida hügieenireegleid, hoida ohutut distantsi ning mitte koguneda gruppidesse.