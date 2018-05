Aleksei Turovski juhendab mardikate joonistamise töötuba

Näha saab raagritsikaid, prussakaid, hiidtuhatjalgu ja ahhaattigusid.

MTÜ Zoosemu korraldab 26. mail algusega kell 12 6-9-aastastele ja kell 13.30 10-14-aastastele mardikate joonistamise töötoa, selle ellukutsujaks on Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova. "Mardikad on looduse funktsionaalse disaini musternäide. Nunnud ja värvilised majesteetlikud sõdalased on mu suur inspiratsiooniallikas," ütles abilinnapea, kes võtab ka ise mardikate joonistamisest osa.



Töötoa läbiviija Aleksei Turovski on olnud putukatega seotud kogu elu. Tema hinnatud teadmised lülijalgsete hingeelust on kütkestanud suuri ja väikesi huvilisi juba aastakümneid. Lisaks suurtele teadmistele loomariigist on Aleksei ka väga osav loomade joonistaja ning tema juhtimisel saavadki suuremad ja väikesed huvilised õppida joonistama mardikaid ja teisi huvitavaid putukaid ja väikseid selgrootuid. Aleksei poeg ja Zoosemulane Mattias Turovski on kohal ka elusate eksootiliste putukate – raagritsikate ning prussakatega –, veel saab näha hiidtuhatjalgu ja ahhaattigusid.



Töötuba kestab 75 minutit. Registreerimine krista.kaur@botaanikaaed.ee või tel 606 2671. Töötoas osalejale ning tema ühele saatjale on sissepääs botaanikaaeda tasuta.



26. mail kell 15 avatakse aga botaanikaaias Eesti kunstiakadeemia klaasikunsti ja keraamika tudengite ühisnäitus Omavahel / Between Us.