ALEX: Tallinnas on rahulik ning politsei reageerib vajadusel kiiresti

Alexi hinnangul on tulistamiste juures kõige hullem aspekt see, et need on ennustamatud. "Keegi kunagi ei tea, millal teine läheb hulluks ja mille pärast," lisas Alex, et siin mängib rolli ka kontrolli alt väljunud relvade müük.

"Ma arvan, et kõik need kolm juhtumit USAs on omavahel seotud," ütles Alex. "Teine variant on see, et mõni loll, kes plaanis midagi taolist, nägi et keegi tulistab teises linnas ja mõtles, et nüüd on ka minu aeg tulistada."

"Eesti on selles suhtes hea vaikne ja turvaline riik. Tallinnas on rahulik, miski ei häiri, välja arvatud mõned joodikud õhtuti, aga politsei reageerib ka kiiresti, kui õigeaegselt teavitada," tunneb Alex end Tallinnas elades turvaliselt.