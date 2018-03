Algab piltide vastuvõtt fotovõistlusele Looduse Aasta Foto 2018

Tihased on juba alustanud oma rõõmsat laulu, mis annab märku, et lindude pesitsusaeg pole enam kaugel. Tallinna keskkonnaamet paneb inimestele varakult südamele, et nad oma koduaias või ka mujal puid ja põõsaid maha võttes kindlasti arvestaksid lindude pesitsusajaga. "Me jagame linnaruumi lindudega, see ei ole päris nii, et ainult inimestele on siin ruumi," ütleb Tallinna keskkonnaameti juhtivspetsialist Tõnu Laasi.