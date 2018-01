Algab registreerumine eesti keele kursustele

Kolmapäeva keskpäeval algab registreerumine Integratsiooni Sihtasutuse eestvõttel toimuvatele eesti keele kursustele ning keelekohvikutesse ja -klubidesse.

Käesoleval aastal pakub sihtasutus eesti keele kursusi A1, A2, B1 ja B2 tasemel ning need on osalejatele tasuta. Registreeruda saab aadressil https://www.integratsioon.ee/keelekursusele-registreerumine.

Jaanuari vältel avatakse ühtekokku 42 kursust Tallinnas, Tartus, Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosas ehk 642 õppekohta. Kui sügishooajal ei avatud Narvas B2 tasemel gruppi, siis eeloleval hooajal on ka see olemas.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul avab sihtasutus eesti keele kursustele registreerimise regulaarselt kaks korda aastas - kui jaanuaris registreeruda ei õnnestu, siis on uus võimalus septembris.

"Kursuste taseme ja asukohad paneme paika vastavalt reaalsele nõudlusele. Pakume näiteks palju algtasemel kursusi, kuna nende järgi on suur nõudlus. Samuti tuletame meelde, et kursuste kõrval on eesti keele õppeks ja praktiseerimiseks ka muid võimalusi, mis on samuti tasuta," lausus Käosaar keelekohvikuid ning keele ja kultuuri tundmise klubisid silmas pidades.

Kursused, mida viivad läbi MTÜ Atlasnet ja Folkuniversitetet Estonia MTÜ, toimuvad 17. jaanuarist 20. juunini. A1 tasemel kursusi on kokku 15, kuhu saab registreeruda 98 inimest Tallinnas ja 112 inimest Narvas. A2 tasemel kursusi avame kokku kümme: Tallinnas kolm, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas kaks, Jõhvis kaks ning Sillamäel, Pärnus ja Tartus üks rühm. B1 tasemel kursusi avame kümme, neist Tallinnas neli, Narvas üks, Kohtla-Järve linnaosas Ahtmes kaks, Jõhvis kaks ning Sillamäel üks rühm. B2 tasemel kursusi avame seitse, neist Tallinnas hakkavad toimuma kolm, Jõhvis kaks ning Narvas ja Kohtla-Järvel üks rühm. A1 tasemel õpperühma suurus on 14 inimest; A2-B2 tasemel keelerühma suurus on 16 inimest.

Eesti keeles suhtlemise julgustamiseks on osalejad oodatud keelekohvikutesse arendama kuulamise ja rääkimise oskust ning omandama uut sõnavara. Jaanuaris avatakse keelekohvikute rühmad Tallinnas, Ida-Virumaal, Tapal, Tamsalus ja Pärnus, kuhu registreerumiseks tuleb täita Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel olev ankeet. Keelekohvikus osalemiseks on vajalikud eelteadmised eesti keelest, kuid tasemetunnistuse esitamist ei nõuta.

Jaanuaris avatakse Tallinnas, Narvas ja teistes Ida-Virumaa linnades eesti keele ja kultuuri tundmise klubid, kuhu oodatakse neid, kes on sooritanud eesti keele riikliku tasemeeksami B2 või C1 tasemel. Liitumiseks võib otse pöörduda klubide tegevust organiseerivate firmade Atlasnet MTÜ, ImmiSchool - Uusimmigrantide Koolituskeskus, Keelepisik OÜ, OÜ Mitteldorf OÜ ning Change Partners OÜ poole. Kõik nimetatud ettevõtted korraldavad keeleklubide tööd üle kogu Eesti.

Eesti keele kursusi korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused" ja kultuuriministeeriumi toetusel. Keelekohvikud toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti "Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine" raames.